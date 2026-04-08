Dackel tritt vor die Tür und sieht Schnee: Seine Reaktion bringt alle zum Lachen

Maryland (USA) - Die spontane Reaktion eines Dackels auf den Anblick von frisch gefallenem Schnee brachte zahlreiche Hundefans zum Lachen.

Mit einem kurzen Moment an der Haustür sorgte der Hund für große Unterhaltung. © TikTok/carter

Als der kleine Hund plötzlich mit Schnee konfrontiert wurde, traf er eine blitzschnelle Entscheidung – und ging damit im Netz viral.

In einem Video auf dem TikTok-Kanal "carter" wartet der Dackel zunächst geduldig im Haus, während sich draußen eine dicke Schneedecke erstreckt.

Kaum öffnet sich die Tür, nähert sich der Dackel vorsichtig der Schwelle, wirft einen prüfenden Blick nach draußen und dreht sofort wieder um.

Ohne auch nur eine Pfote in den Schnee zu setzen, sprintet er zurück ins Warme. Seine klare Botschaft: Dieses Winterabenteuer findet ohne ihn statt.

Der kurze Clip löste zahlreiche Reaktionen aus. Viele Hundebesitzer erkannten ihre eigenen Haustiere wieder und teilten ähnliche Geschichten.

Besonders Dackel gelten als sehr eigenwillig, da sie ihre Entscheidungen oft sehr bestimmt treffen – auch dann, wenn es ums Wetter geht.