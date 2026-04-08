Dackel tritt vor die Tür und sieht Schnee: Seine Reaktion bringt alle zum Lachen
Maryland (USA) - Die spontane Reaktion eines Dackels auf den Anblick von frisch gefallenem Schnee brachte zahlreiche Hundefans zum Lachen.
Als der kleine Hund plötzlich mit Schnee konfrontiert wurde, traf er eine blitzschnelle Entscheidung – und ging damit im Netz viral.
In einem Video auf dem TikTok-Kanal "carter" wartet der Dackel zunächst geduldig im Haus, während sich draußen eine dicke Schneedecke erstreckt.
Kaum öffnet sich die Tür, nähert sich der Dackel vorsichtig der Schwelle, wirft einen prüfenden Blick nach draußen und dreht sofort wieder um.
Ohne auch nur eine Pfote in den Schnee zu setzen, sprintet er zurück ins Warme. Seine klare Botschaft: Dieses Winterabenteuer findet ohne ihn statt.
Der kurze Clip löste zahlreiche Reaktionen aus. Viele Hundebesitzer erkannten ihre eigenen Haustiere wieder und teilten ähnliche Geschichten.
Besonders Dackel gelten als sehr eigenwillig, da sie ihre Entscheidungen oft sehr bestimmt treffen – auch dann, wenn es ums Wetter geht.
Hunde können unterschiedlich auf Schnee reagieren
Während einige Kommentatoren scherzten, ihre Hunde würden bei Schnee einfach "drinnen bleiben", berichteten andere von aufwendig freigeschaufelten Wegen oder Überredungskünsten, um ihre Vierbeiner überhaupt nach draußen zu bewegen.
Gleichzeitig meldeten sich jedoch auch Nutzer, deren Dackel den Schnee lieben und begeistert darin herumtollen würden.
Titelfoto: TikTok/carter