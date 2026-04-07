Frauchen wirft Blick auf Hunde-Tagesstätte-Video: Was sie dort sieht, bricht ihr das Herz
Los Angeles (Kalifornien, USA) - Dieser Schritt fällt vielen Hundebesitzern schwer: die geliebte Fellnase in eine Hundetagesstätte zu geben. Cora Lakey (31) aus Los Angeles leidet gleich doppelt, wenn sie ihre Hunde Dolly und Ernie in fremde Hände gibt. Als sie kürzlich ein Überwachungsvideo der Hundetagesstätte sah, brach ihr endgültig das Herz.
Neuland hatte die Kalifornierin nicht wirklich mit dem Schritt in die Hundetagesstätte betreten, als sie den Clip Ende März sah. Ihre zwei Vierbeiner gingen zu diesem Zeitpunkt bereits rund sechs Monate dorthin.
Trotz allem zeigte sich Lakey in einem viralen Instagram-Video den Tränen nahe. In dem Clip ist auch die Szene aus der Tagesstätte zu sehen, die beide Hunde zeigt. Während Ernie darin mit seinen Artgenossen spielt, wird Dolly überwiegend von der Tagesmutter getragen und geknuddelt.
"Dieses schlechte Gewissen als Mutter ist so echt", textet die 31-Jährige im Kommentar unter dem Video. Im Untertitel legt sie noch eine Schippe drauf: "Ich lasse sie nie wieder allein."
Aber auch wenn dem Frauchen die Szenen im Video so nahegehen, sieht die Realität doch etwas anders aus.
Video ist auch auf TikTok ein viraler Hit
"Ich fand es total süß und es hat mir richtig gutgetan, was unsere Hundetagesstätte angeht. Die Mitarbeiter lieben sie und sagten, sie kuscheln ständig mit Dolly", sagte die US-Amerikanerin jetzt in einem Interview mit Newsweek.
Aus diesem Grund plane sie auch nicht wirklich, ihre Haustiere aus der Tagesstätte zu nehmen, so die Fellfreundin. Stattdessen gebe es inzwischen ganz andere Ideen.
"Die Mitarbeiter haben mir empfohlen, Dolly an mehr Orte mitzunehmen und sie mit mehr Menschen in Kontakt zu bringen, weil sie eine große emotionale Stütze für viele Menschen ist", erzählte Lakey dem US-Magazin.
Aus diesem Grund plane sie, mit Dolly ehrenamtlich in Seniorenheime, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen zu gehen, um dort für einen entspannten Ausgleich zu sorgen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/cora.lakey