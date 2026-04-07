Frauchen wirft Blick auf Hunde-Tagesstätte-Video: Was sie dort sieht, bricht ihr das Herz

Los Angeles (Kalifornien, USA) - Dieser Schritt fällt vielen Hundebesitzern schwer: die geliebte Fellnase in eine Hundetagesstätte zu geben. Cora Lakey (31) aus Los Angeles leidet gleich doppelt, wenn sie ihre Hunde Dolly und Ernie in fremde Hände gibt. Als sie kürzlich ein Überwachungsvideo der Hundetagesstätte sah, brach ihr endgültig das Herz.

Eine herzzerreißende Szene in der Hundetagesstätte rührte Frauchen Cora Lakey (31) zu Tränen. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/cora.lakey

Neuland hatte die Kalifornierin nicht wirklich mit dem Schritt in die Hundetagesstätte betreten, als sie den Clip Ende März sah. Ihre zwei Vierbeiner gingen zu diesem Zeitpunkt bereits rund sechs Monate dorthin.

Trotz allem zeigte sich Lakey in einem viralen Instagram-Video den Tränen nahe. In dem Clip ist auch die Szene aus der Tagesstätte zu sehen, die beide Hunde zeigt. Während Ernie darin mit seinen Artgenossen spielt, wird Dolly überwiegend von der Tagesmutter getragen und geknuddelt.

"Dieses schlechte Gewissen als Mutter ist so echt", textet die 31-Jährige im Kommentar unter dem Video. Im Untertitel legt sie noch eine Schippe drauf: "Ich lasse sie nie wieder allein."

Aber auch wenn dem Frauchen die Szenen im Video so nahegehen, sieht die Realität doch etwas anders aus.