TV-Doku über perfides Geschäft: "Die Hunde werden vergiftet, erschlagen oder lebendig verbrannt"

Unterföhring bei München - Ein erschütternder Blick hinter die Kulissen eines Systems, das Millionen einbringt: Die ProSieben-Dokumentation "Die Hunde-Mafia: How to kill a puppy & get rich" zeigt ein perfides Geschäft mit Straßenhunden in Rumänien.

Um das Problem der Straßenhunde einzudämmen, lässt Rumänien massenhaft Tiere einfangen, einsperren und alle töten, die nicht innerhalb von 14 Tagen adoptiert werden. © ProSieben/Joyn

"Die Hunde werden vergiftet, teilweise erschlagen oder lebendig verbrannt, auf die einfachste und billigste Weise - vor den Augen der anderen Hunde", sagt PETA-Funktionärin Jana Hoger, die Tierschutz-Creator Nathan Goldblat bei der Investigativ-Doku unterstützt.

Die Vorwürfe sind drastisch: Straßenhunde werden massenhaft eingefangen, in überfüllte Stationen gebracht und getötet, wenn sie nicht innerhalb von 14 Tagen adoptiert werden.

Für jeden gefangenen und getöteten Hund kassieren die Betreiber privater Tiertötungsstationen bis zu 400 Euro - finanziert aus öffentlichen Mitteln.

"Das ist eine Gelddruckmaschine. Und keiner, bis in die Politik, ist bereit, das zu verändern, weil alle mitverdienen", erklärt Goldblat.