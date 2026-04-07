Vier Pfoten, viel Geld: So finanziert ein Dackel seinen Besitzern ihre Traumhochzeit
Manchester (Großbritannien) - Dank ihres Dackels können die Besitzer aus Manchester ihre Traumhochzeit finanzieren.
Wie die britische Tageszeitung Daily Mail berichtet, folgen Wilson inzwischen über 53.000 Instagram-Nutzer und der Dackel wird regelrecht mit Geschenken überhäuft.
Dank dieser Aufmerksamkeit und verschiedener Markenkooperationen sichert die Fellnase seinen Besitzern, der 31-jährigen Shannon Edmondson und dem 33-jährigen Jordon Rollins, ein gutes Nebeneinkommen.
Allein im vergangenen Monat erzielten sie 4640 Pfund (rund 5323 Euro) über seinen Social-Media-Auftritt.
Dies ermöglicht Shannon mittlerweile, nur noch in Teilzeit zu arbeiten, um sich ganz der Content-Erstellung widmen zu können. "Wir stehen früh auf, planen alles und drehen zwischen 7 und 12 Uhr, weil er da am besten gelaunt ist", erklärt die 31-Jährige.
Sie ergänzt: "Er ist so frech, er weiß ganz genau, dass er berühmt ist - seine Blicke sind einfach unglaublich."
Wilson ermöglicht die Traumhochzeit seiner Besitzer
Auf Wilsons Account sieht man ihn bei Spaziergängen, beim Kuscheln im Bett oder beim Leckerli-Genießen.
"Es ist unglaublich, dass aus etwas, das mit ein paar Fotos von meinem Hund angefangen hat, so etwas geworden ist", schwärmt Shannon.
Das Paar hat sich kürzlich in Dubai verlobt und umgerechnet rund 4589 Euro für die Hochzeit angespart.
Geplant ist eine Feier im August 2028, die gut 57.000 Euro kosten soll - dabei soll Wilson die Ringe tragen.
Trotz seines Ruhms steht das Wohlbefinden des Hundes immer an erster Stelle.
"Wir behandeln ihn wie ein Baby - alles, was wir tun, richtet sich nach seinen Vorlieben", erzählt Shannon. "Wir bauen damit unsere Zukunft auf und das können wir zusammen mit Wilson tun. Er ahnt es vielleicht nicht, aber er macht unsere Traumhochzeit wahr."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/shan_and_wilson