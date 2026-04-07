Vier Pfoten, viel Geld: So finanziert ein Dackel seinen Besitzern ihre Traumhochzeit

Manchester (Großbritannien) - Dank ihres Dackels können die Besitzer aus Manchester ihre Traumhochzeit finanzieren.

Shannon Edmondson (31) arbeitet mittlerweile nur noch in Teilzeit, um sich ganz der Content-Erstellung rund um Wilson widmen zu können. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/shan_and_wilson

Wie die britische Tageszeitung Daily Mail berichtet, folgen Wilson inzwischen über 53.000 Instagram-Nutzer und der Dackel wird regelrecht mit Geschenken überhäuft.

Dank dieser Aufmerksamkeit und verschiedener Markenkooperationen sichert die Fellnase seinen Besitzern, der 31-jährigen Shannon Edmondson und dem 33-jährigen Jordon Rollins, ein gutes Nebeneinkommen.

Allein im vergangenen Monat erzielten sie 4640 Pfund (rund 5323 Euro) über seinen Social-Media-Auftritt.

Dies ermöglicht Shannon mittlerweile, nur noch in Teilzeit zu arbeiten, um sich ganz der Content-Erstellung widmen zu können. "Wir stehen früh auf, planen alles und drehen zwischen 7 und 12 Uhr, weil er da am besten gelaunt ist", erklärt die 31-Jährige.

Sie ergänzt: "Er ist so frech, er weiß ganz genau, dass er berühmt ist - seine Blicke sind einfach unglaublich."