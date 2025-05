Dackel und Schäferhund sind seine Eltern: Das zeichnet Timon aus

Berlin - Der süße Hund Timon (1) aus dem Berliner Tierheim ist eine Mischung aus Dackel und Schäferhund, die es faustdick hinter den Ohren hat. Ob es der besonderen Fellnase gelingt, seine Energie in die richtigen Bahnen zu lenken?

Mischling Timon (1) aus dem Berliner Tierheim will adoptiert werden. © Tierheim Berlin

Aufgrund der Rassen, die in dem kleinen Kerl stecken, hat er viel Power und möchte sein Temperament auch ausleben. Das gelingt viel besser in einem eigenen Zuhause, auf das der niedliche Hund seit Ende Januar wartet.

Timon, der im Oktober erst zwei Jahre alt wird, ist sehr selbstbewusst, wie seine Tierpfleger mitteilten, zudem pöbelt er gern an der Leine.

Um diese Verhaltensweise in den Griff zu bekommen, ist geduldiges Training vonnöten. Fremden gegenüber ist der Junghund zunächst misstrauisch, ist das Eis jedoch erst einmal gebrochen, zeigt sich Timon von seiner lieben und verkuschelten Art, sofern er Vertrauen gefasst hat.

Stressige Situationen überfordern die süße Fellnase schnell. Der Mischling braucht dann dringend einen souveränen Menschen an seiner Seite, der ihm Sicherheit vermittelt und zeigt, wo es langgeht. Denn ansonsten kann es auch vorkommen, dass Timon vor Aufregung um sich schnappt.

Auch bellt er sehr gern und kann noch nicht alleine bleiben. Da der Kleine jedoch lernwillig und gut zu motivieren ist, können seine Haltern in spe diese Baustellen mit liebevoller Erziehung und konsequenten Übungseinheiten in den Griff bekommen, so die Tierpfleger zuversichtlich.