Deutsche Dogge trifft erstmals auf Baby: Was dann passiert, berührt so viele

Seitdem seien ihr Sohn und die fünf Jahre alte Hündin unzertrennlich. "Greta muss ihn die ganze Zeit im Blick haben, und Vince ist von Greta fasziniert", so die stolze Mutter.

Doch bereits beim ersten Kennenlernen entspannte sich die Lage. "Greta war so aufgeregt, als wir Vince nach Hause brachten. Ihr Schwanz hörte nicht auf zu wedeln", sagte Heuvel dem US-Magazin.

Hündin Greta gab sich vom ersten Moment an die größte Mühe, vorsichtig mit Baby Vince umzugehen. © TikTok/Screenshot/greta_the_great_

Denn die Art, wie vorsichtig und zärtlich Greta in dem Clip ihr neues Familienmitglied begrüßt, berührt so viele Zuschauer. Die Deutsche Dogge scheint vom ersten Moment an zu spüren, dass sie mit dem kleinen Baby ganz behutsam umgehen muss.

Entsprechend häufen sich die Herzchen-Emojis in der Kommentarspalte.

"Ihre Bindung zu beobachten, lässt mein Herz schmelzen", schwärmte auch Heuvel gegenüber Newsweek. "Wir fühlen uns so glücklich, dass Vince mit ihr aufwachsen wird. Deutsche Doggen haben aufgrund ihrer Größe normalerweise ein kürzeres Leben."

Aber ihr Mann und sie hofften wirklich, dass sie noch ein paar Jahre bei ihnen bleiben würde, so die US-Amerikanerin.