Die Tage von Lili sind gezählt: Findet die Hunde-Oma noch rechtzeitig einen Gnadenplatz?

Berlin - Mit einem Hilfeaufruf auf Instagram ist das Berliner Tierheim dringend auf der Suche nach einem Gnadenort, an dem Mischling Lili (11) ihre gezählten Lebenstage verbringen darf. Ob die süße Hunde-Omi noch ein Wunder erlebt?

Mischling Lili (11) wartet im Berliner Tierheim auf liebevolle Menschen, die sie adoptieren. © Tierheim Berlin

"Für ihre letzten Wochen suchen wir pfötchenringend eine Hospizstelle. Sie ist sehr krank und hat nicht mehr lange", lautet der Post.

Im Juni hat die Mischung aus den Rassen Staffordshire und Bulldogge Geburtstag und möchte diesen bei einer liebevollen Familie verbringen und nicht in einem der zahlreichen Zwinger des Tierheims.

Die Süße leidet an schwerer Arthrose, insbesondere an einer verschleißbedingten Erkrankung der Wirbelsäule. Aufgrund ihrer Beschwerden hat die Hunde-Omi ab und an Probleme aufzustehen. Das Video auf Social Media zeigt, dass Lili auch nur für ein paar Minuten toben kann, ohne Schmerzen zu haben.

Die süße Fellnase wird von ihren Tierpflegern als eine ältere, liebevolle Hündin mit großen treuen Augen und einem noch größeren Herzen beschrieben. Sobald sie Vertrauen gefasst hat, zeigt sich Lili von ihrer freundlichen und verschmusten Art, die jede Streicheleinheit in vollen Zügen genießt.

Lili ist zudem stubenrein, hat die Grundkommandos drauf und freut sich über Köpfchen-Arbeit.