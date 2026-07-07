Diensthund Marduk schnappt flüchtigen Tatverdächtigen: Polizei fahndet nach Mittäter

Stuhr - Diensthund Marduk hat am Donnerstag in Stuhr (Landkreis Diepholz) einen flüchtigen Tatverdächtigen gestellt. Jetzt fahndet die Polizei öffentlich nach einem mutmaßlichen Mittäter.

Diensthund Marduk setzte der wilden Verfolgungsjagd ein Ende. © Polizeiinspektion Diepholz

Am späten Nachmittag soll der 37-Jährige mit einer weiteren Person diverse Waren aus verschiedenen Geschäften in der Bremer Straße entwendet haben.

Als ein Ladendetektiv die beiden aufforderte stehenzubleiben, schubste einer der Männer den Detektiv. Die Tatverdächtigen flüchteten.

Auf Hinweis des Detektivs überprüfte die Polizei den zurückgelassenen Wagen der beiden und schlug ein Fenster ein. Im Auto fanden die Ermittler zahlreiche Kleidungsstücke, die beschlagnahmt wurden.

Ein Zeuge teilte den Beamten mit, dass einer der Verdächtigen mit einem Taxi geflohen sei. Als ein Streifenwagen das Taxi stoppte, flüchtete der Mann zu Fuß auf ein Firmengelände.

Erst als Diensthund Marduk und dessen Hundeführerin den Tatverdächtigen gegen 17.45 Uhr stellten und ein Einsatz des Tieres angedroht wurde, gab der Mann schließlich auf.