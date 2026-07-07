Diensthund Marduk schnappt flüchtigen Tatverdächtigen: Polizei fahndet nach Mittäter
Stuhr - Diensthund Marduk hat am Donnerstag in Stuhr (Landkreis Diepholz) einen flüchtigen Tatverdächtigen gestellt. Jetzt fahndet die Polizei öffentlich nach einem mutmaßlichen Mittäter.
Am späten Nachmittag soll der 37-Jährige mit einer weiteren Person diverse Waren aus verschiedenen Geschäften in der Bremer Straße entwendet haben.
Als ein Ladendetektiv die beiden aufforderte stehenzubleiben, schubste einer der Männer den Detektiv. Die Tatverdächtigen flüchteten.
Auf Hinweis des Detektivs überprüfte die Polizei den zurückgelassenen Wagen der beiden und schlug ein Fenster ein. Im Auto fanden die Ermittler zahlreiche Kleidungsstücke, die beschlagnahmt wurden.
Ein Zeuge teilte den Beamten mit, dass einer der Verdächtigen mit einem Taxi geflohen sei. Als ein Streifenwagen das Taxi stoppte, flüchtete der Mann zu Fuß auf ein Firmengelände.
Erst als Diensthund Marduk und dessen Hundeführerin den Tatverdächtigen gegen 17.45 Uhr stellten und ein Einsatz des Tieres angedroht wurde, gab der Mann schließlich auf.
Zweiter Tatverdächtiger entwischt
Er wurde vorläufig festgenommen, mangels ausreichender Haftgründe nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aber wieder auf freien Fuß gesetzt.
Den 37-Jährigen erwartet ein Verfahren wegen räuberischen Diebstahls und mehrfachen Ladendiebstahls.
Der zweite Tatverdächtige entkam und wird von Zeugen wie folgt beschrieben:
- circa 1,85 bis 1,90 Meter groß
- schlanke Statur
- weiße Kappe
- dunkles T-Shirt
- dunkle Hose
- rote Schuhe
Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zum flüchtigen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0421 80660 zu melden.
Titelfoto: Polizeiinspektion Diepholz