Hugo jault herzzerreißend, wenn Kumpel Jake weg ist: Wer schenkt ungleichem Hunde-Duo ein Zuhause?
Halle (Saale) - Dieses Hunde-Duo könnte unterschiedlicher kaum sein, doch Jake und Hugo sind trotzdem unzertrennlich. Und das sollte bestenfalls auch so bleiben, denn die beiden können einfach nicht ohneeinander.
Das beweist auch eine Instagram-Story der Organisation Tierschutz Halle e. V., in der der circa drei Jahre alte Corgi-Aussie-Mix Hugo deutlich hörbar jault und winselt, weil sein bester Kumpel gerade auf der Gassi-Runde ist und er ihn so sehr vermisst.
Und weil beide nicht ohne den anderen sein können, wünschen sich die Tierschützer, dass das ungleiche Duo auch zusammenbleiben kann.
"Unser ungleiches Gespann passt perfekt zusammen. Jake, der sanfte, zurückhaltende Typ, und Hugo, der selbstbewusste Herzensbrecher. Sie sind zusammen zu uns gekommen und sollen am liebsten auch gemeinsam ausziehen", schreiben sie in ihrem Vermittlungspost.
Demnach haben sie selten Hunde kennengelernt, die sich so gut ergänzen wie diese zwei Vierbeiner.
Hugo gebe seinem Kumpel Sicherheit im Umgang mit Menschen: "Wenn er sagt, der Mensch ist gut, ist Jake sofort überzeugt."
Hugo und Jake sollen am besten für immer zusammen sein
"Kurze Beine, knackiger Po und verschmitzter Blick" - eine zuckersüße Beschreibung für Hugo, der mit Selbstbewusstsein nicht geizt. Er ist freundlich, neugierig und aufgeschlossen. Zu Höchstleistungen läuft der kleine Herzensbrecher bei den Hunde-Mädels auf, möchte unbedingt bei ihnen punkten.
Mit pöbelnden Artgenossen befasst er sich gar nicht erst, schnuppert lieber in der Gegend herum. Hugo trifft am liebsten seine eigenen Entscheidungen - es braucht also gute Führung durch Herrchen oder Frauchen. Einiges lernen müssen beide ohnehin noch.
Aussie-Mix Jake ist zwar circa zwei Jahre jünger als sein Kumpel, dafür aber auch deutlich größer. Trotzdem versteckt er sich gern mal hinter Hugo und ist anfangs noch etwas schüchtern, doch in der Regel taut er schnell auf.
Die Fellnase ist beim Gassigehen sehr entspannt, lässt sich ebenfalls nicht sonderlich von Leinen-Pöblern beeindrucken. Stattdessen sucht er lieber den Kontakt zu dem Menschen, der mit ihm am liebsten eine große Runde läuft.
Natürlich würden die Tierschützer die beiden auch einzeln vermitteln. Wegen ihrer unschlagbaren Verbindung wäre ein gemeinsamer Auszug Richtung neues Zuhause aber der absolute Sechser im Lotto, so die Verantwortlichen auf ihrer Webseite.
Dort findet Ihr auch noch mehr Informationen über Hugo und Jake und könnt bei Interesse auch direkt die Selbstauskunft ausfüllen.
Titelfoto: Tierschutz Halle e.V.