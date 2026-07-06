Hugo jault herzzerreißend, wenn Kumpel Jake weg ist: Wer schenkt ungleichem Hunde-Duo ein Zuhause?

Halle (Saale) - Dieses Hunde -Duo könnte unterschiedlicher kaum sein, doch Jake und Hugo sind trotzdem unzertrennlich. Und das sollte bestenfalls auch so bleiben, denn die beiden können einfach nicht ohneeinander.

Der kleine Hugo mit dem großen Selbstbewusstsein hängt sehr an seinem Kumpel. © Tierschutz Halle e.V.

Das beweist auch eine Instagram-Story der Organisation Tierschutz Halle e. V., in der der circa drei Jahre alte Corgi-Aussie-Mix Hugo deutlich hörbar jault und winselt, weil sein bester Kumpel gerade auf der Gassi-Runde ist und er ihn so sehr vermisst.

Und weil beide nicht ohne den anderen sein können, wünschen sich die Tierschützer, dass das ungleiche Duo auch zusammenbleiben kann.

"Unser ungleiches Gespann passt perfekt zusammen. Jake, der sanfte, zurückhaltende Typ, und Hugo, der selbstbewusste Herzensbrecher. Sie sind zusammen zu uns gekommen und sollen am liebsten auch gemeinsam ausziehen", schreiben sie in ihrem Vermittlungspost.

Demnach haben sie selten Hunde kennengelernt, die sich so gut ergänzen wie diese zwei Vierbeiner.

Hugo gebe seinem Kumpel Sicherheit im Umgang mit Menschen: "Wenn er sagt, der Mensch ist gut, ist Jake sofort überzeugt."