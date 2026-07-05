Trotz Krankheit: Tierheim-Hund Claus hofft auf sein großes Glück

Berlin - Der zehnjährige Pharaonenhund Claus wartet im Tierheim auf sein Für-immer-Zuhause.

Claus (10) ist ein Pharaonenhund – eine Rasse, die ursprünglich aus Malta stammt. © Tierschutzverein für Berlin

Der sensible Rüde zeigt sich bei neuen Menschen und Umgebungen zunächst unsicher. Hat er jedoch Vertrauen gefasst, entwickelt er laut Tierheim eine enge Bindung und liebt ausgiebige Schmuseeinheiten.

Claus gilt als typischer Vertreter seiner Rasse: intelligent, aufmerksam, bewegungsfreudig und sehr feinfühlig. Im richtigen Umfeld sei er ein "echter Traumhund", so das Tierheim Berlin.

Aktuell fällt ihm das Alleinbleiben noch schwer. In der Anfangszeit sollte daher möglichst immer jemand bei ihm sein, da er sonst zu Stress und Bellen neigt. Seine neuen Menschen sollten entsprechend Zeit und Geduld mitbringen, um ihn Schritt für Schritt an den Alltag zu gewöhnen.

Hinzu kommt eine gesundheitliche Herausforderung: Claus leidet an Spondylosen und Coxarthrosen und benötigt dauerhaft eine Schmerzmitteltherapie. Trotzdem genießt er Spaziergänge und gemeinsame Zeit mit seinen Bezugspersonen sehr.