Dieser Labrador hat es in sich: Wer gibt Simba eine zweite Chance?

Hamburg - Sechs Monate - so lange sitzt Labrador-Mix Simba schon im Tierheim in Hamburg . Der Vierbeiner hofft darauf, endlich ein liebevolles Zuhause zu finden.

Labrador-Mix Simba aus dem Hamburger Tierheim sucht ein liebevolles Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der Rüde am 12. Juli des vergangenen Jahres ins Tierheim an der Süderstraße. Zuvor war es in seinem häuslichen Umfeld zu mehreren Beißvorfällen gekommen.

Zunächst wusste der neunjährige Hund nicht so recht, was er von seinen Pflegern halten sollte. Entsprechend reserviert und steif reagierte er, wenn man mit ihm interagieren wollte.

Mittlerweile ist Simba aber aufgetaut und entspannt händelbar. Zu Bezugspersonen ist er freundlich, bei Fremden lässt er aber noch ein wenig Vorsicht walten. Kleine Kinder sollte es in seinem neuen Zuhause nicht geben.

Die Fellnase arbeitet grundsätzlich sehr gerne mit Menschen zusammen, liebt das Tricktraining und ist sehr motiviert für jede gemeinsame Aktivität. Für große Ausflüge ist der Mischling auch jederzeit zu haben.