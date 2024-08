Drama um Dackel Sharaz: Erst verliert er sein Zuhause, dann folgt die schlimme Diagnose

Bergheim - Das Leid von Dackel Sharaz nimmt einfach kein Ende. Der Hund lebt aktuell im Tierheim in Bergheim bei Köln . Nachdem er schon sein Zuhause verloren hat, wurde nun etwas bei ihm diagnostiziert.

Der Eingriff habe bereits am gestrigen Mittwoch stattgefunden. Jetzt sei man zuversichtlich, dass es Sharaz nun viel besser gehen werde.

"Aufgrund der großen Menge ist die Operation ziemlich aufwendig: Während der OP muss der Bereich permanent geröntgt werden, um sicherzugehen, dass auch wirklich alle Steine entfernt werden", erklärte das Tierheim in einem Instagram-Beitrag.

Daher nahmen die Pfleger den Senior-Hund und seinen Kumpel Sharan bei sich auf. Zunächst hatte das Hunde-Duo es den Mitarbeitern des Tierheims nicht leicht gemacht, doch nach und nach freundeten sie sich mit einer Pflegerin an.

Die kleine Fellnase ist erst vor wenigen Wochen ins Heim gekommen. Der Grund: Sein Herrchen musste ins Krankenhaus. Dort nahm das Schicksal seinen Lauf - der Mann verstarb kurze Zeit später in der Klinik.

Gemeinsam mit seinem Kumpel Sharan (l.) sucht die Fellnase ein neues Zuhause. © Instagram/tierheim_bergheim (Screenshot)

Die Krux an der ganzen Geschichte: Die Operation hat sehr viel Geld gekostet.

Daher würde sich das Tierheim in Bergheim freuen, wenn Ihr ihm bei den Arztkosten unter die Arme greifen könntet.

Zudem hoffen die Mitarbeiter, dass Sharaz und sein Kumpel schon bald ein neues Zuhause finden werden. Denn beide "sind bei vertrauten Menschen richtige Schmusebacken und wir denken, dass wir uns nun auf die Suche nach einem neuen Zuhause machen können", erklärten die Pfleger in einem älteren Instagram-Beitrag.

Man wünsche sich für das Hunde-Duo Menschen, die viel Zeit haben und sie nicht allzu lange alleine lassen.

"Da sie Großstadttrubel, viel Verkehr und Lärm so gar nicht kennen, möchten wir sie in eine ruhige Wohngegend vermitteln", führte man weiter aus.

Solltet Ihr also Interesse haben, Sharaz und Sharan ein neues Zuhause zu schenken, könnt Ihr Euch beim Tierheim in Bergheim per E-Mail, telefonisch unter 022714824124 oder über das Kontaktformular melden.