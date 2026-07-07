Dramatische Rettung am Movie Park: Besucher finden dehydrierten und völlig überhitzten Hund im Auto

Bottrop (Ruhrgebiet) - Dramatische Szenen spielten sich am Movie Park im nordrhein-westfälischen Bottrop ab: Auf dem Parkplatz hatten Besucher einen überhitzten Hund im Auto, welches in der prallen Sonne stand, entdeckt.

Nach Ankunft kümmerten sich die Retter sofort um das völlig überhitzte Tier. © Facebook/@Tierrettung Essen

Wie die Tierrettung Essen e.V. in den sozialen Medien mitteilte, habe diese am Sonntagabend einen alarmierenden Anruf vom Bottroper Ordnungsamt erhalten.

Grund dafür war ein augenscheinlich überhitzter Hund in einem Auto, welches zwischen 11 und 19 Uhr in der prallen Sonne auf dem Besucherparkplatz des Freizeitparks stand.

Gäste wollen den flachatmigen Vierbeiner erst gegen Abend bemerkt haben und zögerten nicht, ihn durch Einschlagen der Seitenscheibe zu befreien.

"Der Hund soll zunächst kaum ansprechbar und völlig dehydriert gewesen sein", teilten die Retter weiter mit. Bis zum Eintreffen dieser habe sich der Sanitätsdienst des Movie Parks gut um das Tier gekümmert und es heruntergekühlt, hieß es.

Bei einer späteren Messung der Körpertemperatur durch die Tierrettung Essen soll der Hund eine normale Temperatur von 38,6 Grad aufgewiesen haben.

Wieder gut sei es dem Golden Retriever dennoch nicht gegangen: "Trotz allem war der Hund neurologisch auffällig und pendelte mit dem Kopf. Der Hund konnte sich nicht auf den Beinen halten und kippte immer wieder zur Seite."