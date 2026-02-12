Dramatische Szenen: Hund bricht durch Eis - Rettungskräfte springen ins kalte Wasser

USA - In einigen Teilen der USA herrschen derzeit Minusgrade - so auch im Bundesstaat Massachusetts. Dort war ein lokaler See komplett zugefroren. Als ein Hund das Eis betrat, brach er kurz darauf ein!

Nach rund zehn Minuten gelang es den Rettungskräften, den Hund aus dem eisigen Wasser zu ziehen. © Screenshot/Instagram/maynardpolicedepartment

Diesen Albtraum musste eine Familie am Dienstagabend erleben, als Vierbeiner Rufus durch ein Loch im dünnen Eis eingebrochen war. Ein Anwohner beobachtete den Vorfall und alarmierte schnell die Polizei.

Drohnenaufnahmen, die das Maynard Police Department auf Instagram veröffentlichte, zeigen, dass die Einsatzkräfte schnell anrückten und keine Minute zögerten.

Sie sprangen sofort in das eisige Wasser, um der Fellnase zu helfen. Die Rettungskräfte durften keine Zeit verlieren. Rufus drohte zu unterkühlen, nachdem er bereits einige Zeit im kalten Wasser verbracht hatte.

Der Hund wartete sehnsüchtig auf Rettung und schwamm, ohne zu zögern, auf die Einsatzkräfte zu - zwei Feuerwehrmänner versuchten daraufhin, den Hund aus dem eisigen See zu ziehen.

Nach rund zehn Minuten gelang es ihnen, das Tier sicher an Land zu bringen, sodass er wenig später wieder von seiner Familie in die Arme genommen werden konnte.