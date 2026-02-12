Suche nach vermisstem Kind: Was dieser Hund getan hat, lässt Polizeibeamte staunen

Louisville (Kentucky/USA) - Bei der Suche nach einem vermissten Kind haben Polizeibeamte im US-Bundesstaat Kentucky unverhofft Hilfe von einem aufmerksamen Vierbeiner bekommen.

In der Großstadt Louisville war Anfang Januar eine große Suchaktion nach einem vermisst gemeldeten Jungen angelaufen. Nun veröffentlichte Videoaufnahmen von der Suche lassen einem das Herz aufgehen.

Während mehrere Polizeibeamte durch die Straßen streiften und ein Helikopter aus der Luft Ausschau nach dem Kind hielt, sollte es ein Hund aus der Nachbarschaft sein, der plötzlich zum Helden wurde.

"Der Hund machte den Anschein, als wüsste er, dass etwas falsch war, und führte die Beamten direkt zu dem Kind", schrieb die Polizei in einem Beitrag auf Instagram.

Die Aufnahmen der Bodycam zeigen dabei, wie sich die hilfsbereite Fellnase vor die Beamten setzt und ihnen den Weg zu weisen scheint. Dafür nutzte der tierische Held vor allem taktisch gut Bell-Manöver.

Letztlich führte der Hund den Suchtrupp in einen Hinterhof zu einem Fahrzeug, in dem sich der vermisste Junge offenbar eingeschlossen hatte. Das Kind war laut Polizeiangaben zwar verängstigt, blieb aber unverletzt und konnte alsbald seiner Familie übergeben werden.