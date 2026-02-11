Hund bricht beim Friseur alle Herzen: "Dachte, ich hätte ihn zurückgelassen"
Schweden - Es war nur ein kurzer Moment, doch für Lex fühlte es sich offenbar wie eine Ewigkeit an. Auf Instagram brach der Hund die Herzen aller Zuschauer.
Als Hundebesitzer Jakob für eine fünfminütige Besorgung den Friseursalon verließ, in dem er arbeitet, ahnte er nicht, welches Drama sich gleich hinter der Glasscheibe abspielen würde.
Denn als er wieder zurückkam, bot sich ihm ein trauriger Anblick: Sein American Bully presste das Gesicht an die Fensterscheibe des Salons, sein Blick leer und voller Enttäuschung.
"Oh mein Gott - er dachte, ich hätte ihn zurückgelassen", schrieb Jakob zu seinem Video, das auf TikTok schnell viral ging.
Sein Hündchen sei ein sehr geselliger, aber auch sensibler Vierbeiner, sagte Jakob gegenüber Newsweek. "Er begleitet mich jeden Tag zur Arbeit."
Lex liebt zwar Gesellschaft, doch ohne sein Herrchen scheint die Welt für ihn stillzustehen. "Als ich nach einer fünfminütigen Besorgung zurückkam, sah ich ihn durch das Fenster, völlig untröstlich", erzählte Jakob. "Normalerweise gehen wir zu dieser Zeit nach Hause. Er dachte wahrscheinlich, ich hätte ihn verlassen."
Zum Glück währte Lex' Kummer nicht lange. Sobald Jakob wieder bei ihm war, kannte die Freude keine Grenzen.
Nicht jeder Hund kann lange allein bleiben
Auf TikTok erinnerte die rührende Szene viele Zuschauer daran, wie sensibel Vierbeiner auf Veränderungen reagieren können. Experten raten dazu, Hunde vor dem Alleinbleiben gut auszulasten - etwa mit einem langen Spaziergang oder intensiven Spieleinheiten.
Die Dauer, für die ein Hund allein gelassen werden kann, variiert je nach Alter, dem allgemeinen Gesundheitszustand und der Persönlichkeit. Für die meisten erwachsenen Hunde sind vier bis sechs Stunden in der Regel in Ordnung. Einige Hunde können sich auch daran gewöhnen, acht Stunden lang allein zu Hause zu bleiben, solange sie genügend Platz zum Bewegen und Spielen haben.
Denn was für uns Menschen nur fünf Minuten sind, kann für einen treuen Hund wie Lex schon wie ein kleiner Weltuntergang wirken.
Titelfoto: TikTok/lexluthorthebully