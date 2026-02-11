Hund bricht beim Friseur alle Herzen: "Dachte, ich hätte ihn zurückgelassen"

Schweden - Es war nur ein kurzer Moment, doch für Lex fühlte es sich offenbar wie eine Ewigkeit an. Auf Instagram brach der Hund die Herzen aller Zuschauer.

Dachte Lex, sein Herrchen hätte ihn allein gelassen? Dem Blick nach zu urteilen, offenbar ja. © TikTok/lexluthorthebully

Als Hundebesitzer Jakob für eine fünfminütige Besorgung den Friseursalon verließ, in dem er arbeitet, ahnte er nicht, welches Drama sich gleich hinter der Glasscheibe abspielen würde.

Denn als er wieder zurückkam, bot sich ihm ein trauriger Anblick: Sein American Bully presste das Gesicht an die Fensterscheibe des Salons, sein Blick leer und voller Enttäuschung.

"Oh mein Gott - er dachte, ich hätte ihn zurückgelassen", schrieb Jakob zu seinem Video, das auf TikTok schnell viral ging.

Sein Hündchen sei ein sehr geselliger, aber auch sensibler Vierbeiner, sagte Jakob gegenüber Newsweek. "Er begleitet mich jeden Tag zur Arbeit."

Lex liebt zwar Gesellschaft, doch ohne sein Herrchen scheint die Welt für ihn stillzustehen. "Als ich nach einer fünfminütigen Besorgung zurückkam, sah ich ihn durch das Fenster, völlig untröstlich", erzählte Jakob. "Normalerweise gehen wir zu dieser Zeit nach Hause. Er dachte wahrscheinlich, ich hätte ihn verlassen."

Zum Glück währte Lex' Kummer nicht lange. Sobald Jakob wieder bei ihm war, kannte die Freude keine Grenzen.