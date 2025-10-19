E-Biker hatte Hund im Rucksack: Vierbeiner stirbt bei Kreuzungs-Crash

Werdau - Tödliches Hunde-Drama in Werdau (Landreis Zwickau ): Ein E-Bike-Fahrer (44) krachte am Samstag mit einem Skoda zusammen. Ein Hund, der im Rucksack des Fahrradfahrers saß, wurde auf die Straße geschleudert - und überlebte den Unfall nicht.

Tierisches Drama in Werdau (Landkreis Zwickau): Ein Hund kam am Samstag bei einem Kreuzungscrash ums Leben. © Max Baumberg

Der Crash geschah laut Polizei gegen 13.15 Uhr auf der Kreuzung Ziegelstraße/Alexander-von-Humboldt-Straße. Der Biker wollte geradeaus fahren und missachtete dabei ein Skoda, der rechts von der Alexander-von-Humboldt-Straße kam.

Es krachte gewaltig! "Der Hund des E-Bike-Fahrers, der in seinem Rucksack saß, wurde auf die Straße geschleudert und erlitt Verletzungen, an denen er in einer Tierklinik verstarb", heißt es von der Polizei. Der Biker und ein Kind (5), das im Skoda saß, wurden leicht verletzt.