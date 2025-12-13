Mann glaubt, er sieht Müll am Straßenrand: Als er erkennt, was es wirklich ist, bricht sein Herz

Kalifornien (USA) - Tagelang irrte eine verängstigte Hündin durch die Straßen, versteckte sie in einer Kuhle direkt an einer Autobahn und versuchte, einfach nur zu überleben. Einer Tierretterin brach bei ihrem Anblick direkt das Herz.

Die Hündin bestand nur noch aus Haut und Knochen, als sie entdeckt wurde. © Instagram/Screenshot/logans_legacy29

Kürzlich erhielt Suzette Hall einen Anruf von einem Freund, der ihr mitteilte, dass er direkt am Highway gehalten hat, um nach etwas zu sehen, das zunächst wie ein Müllhaufen aussah.

Doch tatsächlich war dem nicht so. Als er aus dem Auto stieg, musste er schweren Herzens feststellen, dass es sich hierbei um eine Vierbeinerin handelte, die von ihren ehemaligen Besitzern einfach ausgesetzt worden war.

"Sie bestand nur noch aus Haut und Knochen. Sie war verängstigt. Kaputt", schrieb Hall in einem Beitrag auf ihrem Instagram-Account.

Da die US-Amerikanerin den gesamten Tag über mit der Rettung eines anderen Hundes beschäftigt war, konnte sie nicht losfahren. Aber glücklicherweise erklärte sich ihr Freund bereit, die Fellnase nicht aus den Augen zu lassen.

Und er war es auch, dem es schließlich gelang, sie behutsam einzufangen und in Sicherheit zu bringen.