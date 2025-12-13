Golden Retriever drehen beim Spazieren plötzlich durch: Als Besitzerin Grund erkennt, lacht sie laut

San Diego (Kalifornien/USA) - Die Golden Retriever Link und Otto sind nicht nur zuckersüße Kuschelbären - sie sind zudem auch waschechte Wachhunde !

Die Golden Retriever waren ganz außer sich. © TikTok/Screenshot/the.goldenbruvs

Und das stellen die zwei nur zu gern unter Beweis. So auch in einem Video auf TikTok, in dem die beiden alles in ihrer Macht Stehende tun, um ihr Frauchen in Sicherheit zu wiegen.

Während eines Spaziergangs vor wenigen Tagen blieben die beiden nämlich mit einem Mal abrupt stehen - und begannen so laut zu bellen, wie sie nur konnten.

Immer wieder zerrten sie dabei an ihren Leinen. Zunächst noch, um davonzulaufen, dann jedoch, um etwas anzugreifen, das die beiden als klare Bedrohung identifiziert hatten.

Ihre Besitzerin, die mit aller Kraft versuchte, die beiden bei sich zu behalten, lachte leise vor sich hin.

"Ich bin so froh, dass sie da waren, um uns zu beschützen", schrieb sie schließlich zu dem Video, das innerhalb kürzester Zeit viral ging. In der Caption fügte sie hinzu: "Passt alle gut auf euch auf da draußen ..."

Doch was genau war es eigentlich, das die beiden Vierbeiner so aufregte?