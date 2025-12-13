Golden Retriever drehen beim Spazieren plötzlich durch: Als Besitzerin Grund erkennt, lacht sie laut
San Diego (Kalifornien/USA) - Die Golden Retriever Link und Otto sind nicht nur zuckersüße Kuschelbären - sie sind zudem auch waschechte Wachhunde!
Und das stellen die zwei nur zu gern unter Beweis. So auch in einem Video auf TikTok, in dem die beiden alles in ihrer Macht Stehende tun, um ihr Frauchen in Sicherheit zu wiegen.
Während eines Spaziergangs vor wenigen Tagen blieben die beiden nämlich mit einem Mal abrupt stehen - und begannen so laut zu bellen, wie sie nur konnten.
Immer wieder zerrten sie dabei an ihren Leinen. Zunächst noch, um davonzulaufen, dann jedoch, um etwas anzugreifen, das die beiden als klare Bedrohung identifiziert hatten.
Ihre Besitzerin, die mit aller Kraft versuchte, die beiden bei sich zu behalten, lachte leise vor sich hin.
"Ich bin so froh, dass sie da waren, um uns zu beschützen", schrieb sie schließlich zu dem Video, das innerhalb kürzester Zeit viral ging. In der Caption fügte sie hinzu: "Passt alle gut auf euch auf da draußen ..."
Doch was genau war es eigentlich, das die beiden Vierbeiner so aufregte?
Auf TikTok wurde der kuriose Golden-Retriever-Clip bereits millionenfach geklickt
Zuschauer reagieren begeistert
Nach wenigen Augenblicken schwenkt im Video die Kamera umher - und offenbart den Übeltäter: eine Jacke, die auf einer Stange am Straßenrand platziert wurde.
Die Zuschauer reagierten begeistert, auf den Mut der Tiere: "Nicht jeder Held trägt einen Umhang", schrieb einer von ihnen in die Kommentarspalte. Ein anderer: "Die beiden haben wirklich dein Leben gerettet!"
Die junge Frau kann daraufhin nicht anders, als laut zu lachen. Eine Sache steht ganz klar fest: Mit ihren beiden Lieblingen wird es einfach nie langweilig.
Ganz egal, ob die beiden auf ihrem neusten Trampolin herumspringen, auf der Couch miteinander kämpfen, gemeinsam in den Urlaub fahren - oder einfach nur zusammen spazieren gehen und dabei ihre Besitzer vor den Gefahren des Alltags zu schützen.
Titelfoto: TikTok/Screenshot/the.goldenbruvs