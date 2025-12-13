Hund wartet sehnsüchtig auf Happy End, dann wird Tierrettern ein Weihnachtswunsch erfüllt

Köln - Hund Rudi lebte bereits einige Monate im Tierheim Bergheim bei Köln , ehe er kürzlich sein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk erhielt - und zwar das größte, was man sich als Tierheim-Bewohner wohl wünschen kann: Der italienische Jagdhund-Mix zog in ein richtiges Zuhause.

Hund Rudi lebte einige Zeit im Tierheim Bergheim, bis er endlich auf sein neues Frauchen traf. © Tierheim Bergheim/Website

Das berichteten die Bergheimer Tierretter in dieser Woche überglücklich bei Instagram und teilten auch einen Schnappschuss ihres Schützlings mit den rund 40.000 Tierheim-Fans, auf dem Rudi an der Seite seines neuen Frauchens zu sehen war.

Ein passendes Zuhause für den Mischling zu finden, war dabei gar nicht so leicht, denn Rudi hatte bei seiner Ankunft im Tierheim eine gehörige Portion Angst im Gepäck, die seine Chancen auf eine Vermittlung nicht gerade in die Höhe schnellen ließen.

"Eigentlich sind die Spaziergänge mit den Gassigängern für unsere Hunde immer der Höhepunkt des Tages, aber Rudi wollte nie mitgehen. Anfangs waren wir schon froh, wenn er es überhaupt bis hinters Tor geschafft hatte", erinnerten sich die Mitarbeiter.

Doch dann kam eines Tages eine nette Tierfreundin in die Einrichtung, die mit viel Erfahrung und Geduld Stück für Stück das Herz des jungen Rüden eroberte.