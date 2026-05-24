Frau findet Welpen in ihrem Garten: Verrückte Nacht führt zu noch verrückterem Morgen

USA - Ihr Verdacht ergab Sinn. Dennoch wurde sie ein weiteres Mal völlig überrumpelt. Am Ende stellte Kara Barreras fest: "Aus einer verrückten Nacht wurde ein noch verrückterer Morgen." Die zweifache Mutter aus den USA hatte Mitte Mai am Abend einen Welpen im Garten unter ihrer Veranda entdeckt. Es sollte nicht die einzige Überraschung bleiben.

Kara Barreras rettete Mitte Mai das Welpen-Mädchen Alice. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/karabarreras

Zunächst kümmerte sich die tierliebe Frau um das kleine Weibchen, das ihr Sohn spontan Alice nannte. Das Jungtier war in keinem besonders guten Zustand - vor allem von Flöhen übersät.

Barreras war also vorerst gut damit beschäftigt, Alice zu waschen und die Parasiten aus ihrem Fell zu vertreiben. Es lag nahe, dass das Muttertier oder andere Welpen sich noch in der Nähe aufhielten. Doch für eine weitere Suche war es zu spät.

Also ging die US-Amerikanerin am nächsten Morgen auf die Suche - und musste nicht lange warten. Kurz nachdem sie unter ihre Veranda geblickt hatte, hörte sie bereits ein herzzerreißendes Jaulen.

In einem viralen TikTok-Video von Mitte Mai ist die dann folgende Situation zu sehen. Weil es nachts stark geregnet hat, kommt ein völlig durchnässter Welpe auf Barreras zugelaufen. Die Mutter hat keine Probleme, das zweite Weibchen zu packen. Kurz darauf muss auch diese Hündin von Flöhen befreit werden.

Der Clip hat inzwischen mehr als 800.000 Klicks erreicht. Natürlich fragen einige in der Kommentarspalte, wie es weitergegangen ist.