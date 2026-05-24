Obdachloser Veteran setzt Hund aus: Was dann passiert, rührt zu Tränen

Fort Worth (Texas/USA) - Ein trauriges Schicksal mit herzlicher Wendung: Als das Team des "Fort Worth Fire Department" vergangene Woche in den frühen Morgenstunden ein leises Wimmern vor dem Fenster der Feuerwehr hörte, ahnte noch niemand, dass dieses ihren gesamten Alltag auf den Kopf stellen würde.

Als die Mannschaft des "Fort Worth Fire Department" den ausgesetzten Rüden Jake sah, nahmen sie ihn sofort unter ihre Fittiche. © Fotomontage/Facebook/Screenshot/Fort Worth Fire Department

Ein Mitarbeiter der "Wache 8" wollte sich gerade aufs Ohr legen, als er ein Geräusch vor dem Gebäude wahrnahm. "Einige von uns gingen hinaus, um nachzusehen, und fanden einen Hund, der an unserem Fahnenmast angekettet war", erklärten die Einsatzkräfte auf Facebook.

In der Nähe des ausgesetzten Vierbeiners entdeckte die Mannschaft eine Wasserflasche - in ihr ein kleiner Zettel. "Der Brief stammte vom Besitzer, einem obdachlosen US-Veteranen", betonte die Wache.

Da er sich nicht mehr um die Fellnase kümmern konnte, sah sich der Veteran gezwungen, seinen Hund Jake auszusetzen. Ohne zu zögern, nahm das Team Jake in seine Obhut, um zeitnah eine passende Lösung für ihn zu finden.

"Die Ehefrau eines Feuerwehrmanns bat einige Kollegen, ein paar Fotos zusammen mit dem Brief in den sozialen Medien zu posten, um ein Zuhause für Jake zu finden", fügte die Wache hinzu. Ein paar Leute zeigten daraufhin Interesse an der Fellnase, adoptieren wollte ihn aber niemand.