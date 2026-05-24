Münsterländer-Mix wartet seit Jahren auf Chance: Gibt es noch Hoffnung für Loki?

München - Der kastrierte Münsterländer-Mix Loki wartet schon seit vier Jahren im Münchner Tierheim auf seine zweite Chance. Klappt es nun endlich mit seinem Happy End?

Mischling Loki sucht souveräne Menschen, die ihn sicher im Alltag führen können. © Tierheim München (2)

Loki wurde im November 2019 geboren. Der Mischling hat eine Schulterhöhe von 50 Zentimetern und wiegt aktuell 17 Kilogramm. Ursprünglich stammt er aus Griechenland. Weil es bei seiner Vorbesitzerin zu einem Beißvorfall kam, wurde er wegen Überforderung im Tierheim abgegeben.

Seinen Pflegern zufolge zeigt er sich im Tierheim als menschenbezogener und verschmuster Hund. Mit Artgenossen ist der sportliche Rüde gut verträglich.

Ressourcen sind hingegen der Knackpunkt für den Mix: Bei Futter, einem Kauknochen oder Ähnlichem verteidigt er seinen Bereich vehement und schreckt auch nicht davor zurück, seine Zähne einzusetzen. Er bewacht auch seinen häuslichen Bereich.

Bei Besuch von Freunden sei deshalb Vorsicht geboten, so die Experten vom Tierschutz. Für Familien mit Kindern ist Loki daher nicht geeignet. Er sucht verantwortungsbewusste Menschen, die ihn sicher führen können.

Im Tierheim wurde der Vierbeiner in ein Trainingsprogramm integriert. Da künftige Besitzer hier auch langfristig mit eingebunden werden sollen, sucht Loki ein Zuhause im Raum München oder Rosenheim.

Bist Du Lokis großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000560 im Hundehaus 4.