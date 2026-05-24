Münsterländer-Mix wartet seit Jahren auf Chance: Gibt es noch Hoffnung für Loki?
München - Der kastrierte Münsterländer-Mix Loki wartet schon seit vier Jahren im Münchner Tierheim auf seine zweite Chance. Klappt es nun endlich mit seinem Happy End?
Loki wurde im November 2019 geboren. Der Mischling hat eine Schulterhöhe von 50 Zentimetern und wiegt aktuell 17 Kilogramm. Ursprünglich stammt er aus Griechenland. Weil es bei seiner Vorbesitzerin zu einem Beißvorfall kam, wurde er wegen Überforderung im Tierheim abgegeben.
Seinen Pflegern zufolge zeigt er sich im Tierheim als menschenbezogener und verschmuster Hund. Mit Artgenossen ist der sportliche Rüde gut verträglich.
Ressourcen sind hingegen der Knackpunkt für den Mix: Bei Futter, einem Kauknochen oder Ähnlichem verteidigt er seinen Bereich vehement und schreckt auch nicht davor zurück, seine Zähne einzusetzen. Er bewacht auch seinen häuslichen Bereich.
Bei Besuch von Freunden sei deshalb Vorsicht geboten, so die Experten vom Tierschutz. Für Familien mit Kindern ist Loki daher nicht geeignet. Er sucht verantwortungsbewusste Menschen, die ihn sicher führen können.
Im Tierheim wurde der Vierbeiner in ein Trainingsprogramm integriert. Da künftige Besitzer hier auch langfristig mit eingebunden werden sollen, sucht Loki ein Zuhause im Raum München oder Rosenheim.
Bist Du Lokis großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000560 im Hundehaus 4.
Tierheim München sucht Zuhause für Hund außerhalb Bayerns
Auch American-Staffordshire-Mix Kypt sucht ein neues Zuhause – aufgrund seiner Rassezugehörigkeit allerdings außerhalb von Bayern. Kypt wurde im April 2025 geboren und ist nicht kastriert. Bei einer Schulterhöhe von 57 Zentimetern bringt er 30 Kilogramm auf die Waage.
Sowohl bekannten als auch fremden Menschen begegnet er freundlich und aufgeschlossen, gelegentlich kann er etwas distanzlos sein. Bei Hündinnen zeigt er sich charmant, bei Rüden entscheidet er je nach Sympathie. Solange er an der Leine ist, läuft er aber in der Regel neutral an allen Artgenossen vorbei.
Reize im Alltag, wie Autos, Fahrräder oder Jogger, interessieren ihn nicht. Allerdings lässt er sich leicht ablenken und zeigt einen ausgeprägten Außenfokus. Im Tierheim wird deshalb mit ihm aktuell an den Grundlagen der Erziehung gearbeitet.
Kypt sucht ein Zuhause bei Menschen, die Erfahrung im Umgang mit Hunden haben. Er braucht Sicherheit und Struktur im Alltag, damit er harmonisch mit seinen Haltern zusammenleben kann. Auch müssen seine Besitzer ihm kräftemäßig gewachsen sein. Kinder im Haushalt müssen bereits standfest sein.
Als Listenhund der Kategorie 1 darf Kypt nicht in Bayern gehalten werden. Alles Weitere zu seiner Vermittlung erfährst Du direkt bei Frau Pöhlmann unter der Telefonnummer 089/921000782.
Titelfoto: Tierheim München (2)