12.05.2026 16:11 Hund läuft immer wieder zum selben Haus: Was Tierschützerin dann erfährt, trifft sie mitten ins Herz

Was wollte er an dieser Tür? Suzette Hall und ihr Team in den USA fragten sich, warum ein streunender Hund immer zum selben Haus lief - und dort wartete.

Von Christian Norm

Irvine (Kalifornien, USA) - Was wollte er an dieser Tür? Suzette Hall und ihre Kollegin aus Irvine in Kalifornien fragten sich, warum ein streunender Hund immer wieder zu demselben Haus lief - und dort wartete. Als die Tierschützerin es schließlich herausfand, brach es ihr das Herz.

Rüde Shaggy wollte wohl nicht wahrhaben, was ihm widerfahren war. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall Hall und ihre Kollegin waren durch Postings in den sozialen Medien auf den einsamen Hund aufmerksam geworden. "Der arme Junge war am ganzen Körper mit Öl und Fett verschmiert", schrieb Hall am Dienstag auf Facebook. Ihre Mitstreiterin Rosario habe sich schließlich vor Ort auf die Suche nach dem Hund gemacht, so die Tierfreundin. Shaggy, wie er hieß, war gerade dabei, aus dem Müll zu fressen. Mit der Zeit fiel den Frauen auf, dass der Vierbeiner sich immer unter einen Stuhl setzte, wenn er vor der Haustür wartete, zu der er regelmäßig zurückkehrte. "Wir fanden heraus, dass sie ihn schlichtweg nicht mehr haben wollten", schrieb die Kalifornierin. Hunde Mann gibt Hund verzweifelt ins Tierheim: Was 15 Monate später passiert, bringt dort alle zum Weinen Dieser Umstand und die Tatsache, dass Shaggy an einer stark befahrenen Straße in Lebensgefahr schwebte, brach Hall das Herz. Daraufhin suchten sie und Rosario den direkten Kontakt zu den Besitzern des armen Tiers.

Suzette Hall verbreitet die Geschichte reichlich bebildert auf Facebook