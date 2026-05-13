Golden Retriever schleicht sich in Pool der Nachbarn: Was ihn dort fasziniert, verzückt so viele

USA - Hund müsste man sein: Golden-Retriever-Mädchen Wynn aus den USA wurde vor wenigen Tagen im Pool ihrer Nachbarn erwischt. Während man als Mensch nun mit Sicherheit mächtig Ärger bekommen hätte, konnte sich die Fellnase stattdessen über ein Frühstück der Nachbarn freuen. Der Grund, warum sie in den Pool gegangen war, machte die ohnehin schon amüsante Geschichte dann auch noch zu einem echten Hit - zumindest auf Instagram.

Was macht denn Hündin Wynn da im Pool ihrer Nachbarn? © Instagram/Screenshot/wynn_thegolden

In dem Video, das seit dem vergangenen Wochenende viral geht, steht Wynn in dem Pool. Zwar hat sie dort gar nichts zu suchen. Doch die Hündin hat Wichtigeres im Sinn.

Immer wieder patscht sie mit ihrer Pfote an einer bestimmten Stelle ins Wasser. Was fasziniert sie an dieser Stelle so sehr? Ihr Besitzer geht um Wynn herum, um einen Blick auf das Objekt der Begierde zu werfen.

Es ist eine Luftdüse, auf der das Tier immer wieder fasziniert herumtatscht. "Wenn deine Nachbarn aufwachen und sehen, wie dein Hund Blasen in ihrem Pool macht", heißt es im Kommentar neben dem Clip.

Das sitzt! 6,3 Millionen Klicks sind in den ersten vier Tagen seit der Veröffentlichung des Videos zusammengekommen, dazu mehr als 150.000 Likes - viele User amüsieren sich köstlich.

Warum sich Wynn diese freche Aktion einfach so leisten kann, wird unterdessen klar, wenn man sich auf ihrer Insta-Seite einmal umschaut.