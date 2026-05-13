Retter holen Kampfhund von Straße: Was sie dann erfahren, raubt ihnen den Atem

Chicago/Bourbonnais (Illinois, USA) - Dieser Rüde musste schnell von der Straße: Als American Bulldog hätte der Kampfhund zur Gefahr für andere werden können. Zum Glück gelang es den Tierschützern der "Kankakee Animal Control" in Bourbonnais (Illinois) in der vergangenen Woche, den Vierbeiner sicher einzufangen. Doch was sie erfuhren, als sie seinen Mikrochip überprüften, raubte ihnen den Atem.

Dieser American Bulldog lief herrenlos auf den Straßen von Kankakee in Illinois herum. © GoFundMe/Screenshot/HERB CHILSON

Pezkoi, wie er hieß, stammte nicht nur aus dem fast 100 Kilometer entfernten Chicago, sondern wurde seit geschlagenen zweieinhalb Jahren schmerzlich von seiner Familie vermisst!

Entsprechend groß waren Freude und Erleichterung, als die Tierschützer Pezkois Frauchen telefonisch erreichten. Es stellte sich heraus, dass ihr Sohn Joel Saucedo sich den Rüden im zarten Alter von 19 Jahren mühsam zusammengespart hatte.

Umso enttäuschter war der junge Mann damals, als ihm sein geliebter Fellfreund aus dem Garten entwischt war. "Es war herzzerreißend. Meine Mutter war traurig. Ich war traurig. Es war wirklich niederschmetternd", erzählte Saucedo jetzt in einem Interview mit ABC7 Chicago.

"Wir hatten ein Familienmitglied verloren. Wir suchten überall nach ihm. Wir erstellten Suchplakate. Wir stellten Suchmeldungen auf diversen Websites ein", erklärte er.

Doch das geliebte Haustier blieb die ganze Zeit über spurlos verschwunden. Seit es wieder da ist, gibt es allerdings ein neues Problem.