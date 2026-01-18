Einfach am Straßenrand ausgesetzt: Hündin haust mehrere Tage mitten im Sperrmüll

Eine kleine Chihuahua-Dame irrte für mehrere Tage durch eine Nachbarschaft im US-Bundesstaat Kalifornien - war dabei über und über mit Motoröl beschmiert.

Von Svea Nieberg

Irvine (Kalifornien/USA) - "Es war ein verrückter, anstrengender Tag, aber dieses kleine Mädchen hat es absolut verdient, dass ihre Geschichte erzählt wird." Mit diesen Worten leitete Tierschützerin Suzette Hall ihren neuesten Instagram-Beitrag ein, in dem sie von einer ganz besonderen Rettungsaktion berichtete.

Die kleine Hündin war völlig verängstigt.  © Instagram/Screenshot/logans_legacy29

Demnach war die kleine Chihuahua-Dame für mehrere Tage durch die Nachbarschaft geirrt - und dabei über und über mit Motoröl beschmiert gewesen.

"Fünf Tage voller Angst, Verwirrung und Überlebensdrang", beschrieb Hall ihren Zustand.

Was genau mit der Hündin passiert ist, weiß keiner so genau. Vermutlich wurde sie von ihren alten Besitzern einfach am Straßenrand ausgesetzt und zurückgelassen.

Glücklicherweise fand sie schon bald einen Ort, an dem sie sich zumindest ein klein wenig sicher fühlen konnte: in einer Ecke hinter einem Haus, in der sie sich unter Autos und Sperrmüll versteckte.

"Eine freundliche Person brachte ihr Futter und Wasser, aber [die Kleine, Anm. d. Red.] war einfach zu ängstlich, um jemanden an sich heranzulassen", so die Amerikanerin weiter.

Kein Wunder also, dass Hall sich sofort auf den Weg machte, als sie vom Schicksal des Chihuahuas erfuhr.

Auf Instagram berichtet Suzette Hall von der Hunde-Rettungsaktion

Hündin endlich in Sicherheit

In dieser Ecke voller Sperrmüll hatte sich die Hündin versteckt.  © Instagram/Screenshot/logans_legacy29

"Dieses kleine süße Mädchen bellte mich die gesamte Zeit über an - eine Mischung aus Angst und Erschöpfung. Aber dann ... ich glaube, sie wusste es einfach. Sie wusste, dass ich gekommen war, um ihr zu helfen."

Kurzerhand stellte die Tierliebhaberin also ihre Falle auf und musste gar nicht lang warten, bis die Hündin von selbst hineinlief. Ihr Hunger war einfach zu groß.

"Dann war sie endlich in Sicherheit. Nach fünf Tagen, in denen sie nach einem Ort - irgendeinem - gesucht hat, den sie ihr Zuhause nennen konnte, war das kleine, mit Öl verschmierte Mädchen endlich in Sicherheit."

Sofort brachte Hall ihren Schützling zu einem Tierarzt. Nun geht es daran, ein neues Für-immer-Körbchen für die junge Chihuahua-Dame zu finden. "Du wirst dich nicht mehr verstecken müssen", versprach sie ihr. "Du wirst von nun an geliebt werden."

