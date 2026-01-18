Einfach am Straßenrand ausgesetzt: Hündin haust mehrere Tage mitten im Sperrmüll

Irvine (Kalifornien/USA) - "Es war ein verrückter, anstrengender Tag, aber dieses kleine Mädchen hat es absolut verdient, dass ihre Geschichte erzählt wird." Mit diesen Worten leitete Tierschützerin Suzette Hall ihren neuesten Instagram-Beitrag ein, in dem sie von einer ganz besonderen Rettungsaktion berichtete.

Die kleine Hündin war völlig verängstigt. © Instagram/Screenshot/logans_legacy29

Demnach war die kleine Chihuahua-Dame für mehrere Tage durch die Nachbarschaft geirrt - und dabei über und über mit Motoröl beschmiert gewesen.

"Fünf Tage voller Angst, Verwirrung und Überlebensdrang", beschrieb Hall ihren Zustand.

Was genau mit der Hündin passiert ist, weiß keiner so genau. Vermutlich wurde sie von ihren alten Besitzern einfach am Straßenrand ausgesetzt und zurückgelassen.

Glücklicherweise fand sie schon bald einen Ort, an dem sie sich zumindest ein klein wenig sicher fühlen konnte: in einer Ecke hinter einem Haus, in der sie sich unter Autos und Sperrmüll versteckte.

"Eine freundliche Person brachte ihr Futter und Wasser, aber [die Kleine, Anm. d. Red.] war einfach zu ängstlich, um jemanden an sich heranzulassen", so die Amerikanerin weiter.

Kein Wunder also, dass Hall sich sofort auf den Weg machte, als sie vom Schicksal des Chihuahuas erfuhr.