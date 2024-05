Einsam und verängstigt in Toilette gefunden! Welpe durchlebt fantastischen Wandel

Fort Wayne (USA) - Der kleine Louie "wurde wie Müll weggeworfen und allein gelassen, um zu leiden". In einer mobilen Toilette entdeckte eine Angestellte einer kleinen US-Stadt den verängstigen Welpen. Sie rief umgehend den Tierschutz! Die Retter des kleinen Vierbeiners wandten sich mit einer wichtigen Nachricht an alle Hundebesitzer.

Die Tierretter zeigten sich begeistert von der Entwicklung des kleinen Rackers und dankten seiner neuen Familie für all die Liebe, die sie ihm gibt.

Für alle anderen Hunde-Besitzer haben sie nun noch eine wichtige Message: "Viele Menschen zögern möglicherweise, ein Tierheim um Hilfe zu bitten, weil sie befürchten, dass sie verurteilt werden oder eine Geldstrafe zahlen müssen", sagte ein Vertreter der FWACC gegenüber The Dodo.

"Bei FWACC sind wir eine sichere, vorurteilsfreie Organisation und wollen wirklich das Beste für jeden Tierhalter und jedes Haustier. Wenn jemand in Not geraten ist und sein Haustier uns geben muss und er in Fort Wayne lebt, fallen keine Gebühren an."

Zögert nicht, Euch Hilfe zu suchen, wenn Euch die Situation über den Kopf zu wachsen droht!