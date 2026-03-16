Einsamer Hund ergibt sich bei Eiseskälte dem Schnee: Als Hilfe naht, macht er den nächsten Fehler

Rüde Buran wurde vor kurzem von den "Love Furry Friends" entdeckt, als er gerade dabei war, sich einschneien zu lassen.

Von Christian Norm

Odessa (Ukraine) - In der Ukraine herrscht nicht nur wegen des Kriegs unendliches Leid, auch der eiskalte Winter hat den Menschen in diesem Jahr besonders zu schaffen gemacht. Die Tiere litten ebenfalls unter den heftigen Minusgraden, wie zum Beispiel der einsame Hund Buran. Dieser wurde vor kurzem von den "Love Furry Friends" entdeckt, als er gerade dabei war, sich einschneien zu lassen.

Buran hatte keinen Unterschlupf, legte sich einfach in den Schnee und ergab sich seinem Schicksal. © YouTube/Screenshot/Love Furry Friends - Rescue Channel Es war -15 Grad Celsius als die Tierschützer aus Odessa auf den Vierbeiner aufmerksam wurden. Buran hatte sich in den Schnee gelegt und akzeptiert, dass dieser zunehmend sein Fell bedeckte. Natürlich können Hunde mit ihrem Winterfell einiges verpacken. Doch sehr niedrige Temperaturen können auch bei ihnen zu Unterkühlungen führen, bei Rüden vor allem im Genitalbereich. Leider verstand die Fellnase nicht, dass Tierschützerin Olena nur helfen wollte, als sie näher zukam. Buran war sehr scheu, versuchte Abstand zu ihr zu halten. Schließlich gelang es Olena, ihn mit Trockenfutter anzulocken. Hunde Pekinesen-Mischling nach wenigen Monaten einfach ausgesetzt: Süße Zuri sucht neues Zuhause Doch auch die weiteren Versuche der Ukrainerin, dem Hund näherzukommen, scheiterten. Buran wollte sich partout nicht helfen lassen.

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