Einsamer Hund ergibt sich bei Eiseskälte dem Schnee: Als Hilfe naht, macht er den nächsten Fehler
Odessa (Ukraine) - In der Ukraine herrscht nicht nur wegen des Kriegs unendliches Leid, auch der eiskalte Winter hat den Menschen in diesem Jahr besonders zu schaffen gemacht. Die Tiere litten ebenfalls unter den heftigen Minusgraden, wie zum Beispiel der einsame Hund Buran. Dieser wurde vor kurzem von den "Love Furry Friends" entdeckt, als er gerade dabei war, sich einschneien zu lassen.
Es war -15 Grad Celsius als die Tierschützer aus Odessa auf den Vierbeiner aufmerksam wurden. Buran hatte sich in den Schnee gelegt und akzeptiert, dass dieser zunehmend sein Fell bedeckte.
Natürlich können Hunde mit ihrem Winterfell einiges verpacken. Doch sehr niedrige Temperaturen können auch bei ihnen zu Unterkühlungen führen, bei Rüden vor allem im Genitalbereich.
Leider verstand die Fellnase nicht, dass Tierschützerin Olena nur helfen wollte, als sie näher zukam. Buran war sehr scheu, versuchte Abstand zu ihr zu halten. Schließlich gelang es Olena, ihn mit Trockenfutter anzulocken.
Doch auch die weiteren Versuche der Ukrainerin, dem Hund näherzukommen, scheiterten. Buran wollte sich partout nicht helfen lassen.
Neues YouTube-Video zeigt Geschichte von Hund Buran
Nach 20 Minuten hatte das Trauerspiel ein Ende. Buran wurde immer unachtsamer, bis Olena ihn schließlich packte und in die Transportbox drückte. Dort wollte der Vierbeiner natürlich nicht rein - aber zu spät.
Zunächst ging es dann zum Tierheim der Love Furry Friends. Dort musste Buran sein vermutlich allererstes Bad ertragen. Der etwa zwei Jahre alte Hund erduldete aber nicht nur das tapfer, sondern ließ sich auch artig das Fell schneiden.
Danach sah der Streuner wie ein ganz anderer Hund aus. Später ging es dann zur Tierärztin. Diese konnte bestätigen, dass es dem Rüden gesundheitlich gut ging.
In einem YouTube-Video vom Wochenende ist Burans Rettungsgeschichte zu sehen. Derzeit suchen die Tierschützer nach einem neuen Zuhause für den Hund.
Wer die tapferen Love Furry Friends bei ihrer Arbeit unterstützen möchte, findet alle wichtigen Infos unter ihren Videos.
Titelfoto: YouTube/Screenshot/Love Furry Friends - Rescue Channel