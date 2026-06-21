Einsamer Hund sieht furchtbar aus: Was Retterin dann herausfindet, entsetzt sie

Irvine (Kalifornien, USA) - Im "Sunshine State" Kalifornien ist der Sommer natürlich noch heißer als in Deutschland. Unter diesen Voraussetzungen musste sich dort der arme Rüde Jin jahrelang allein herumschlagen, bis er im Juni endlich gerettet wurde. Tierschützerin Suzette Hall fand den Vierbeiner in Irvine unter einem Auto - und war entsetzt.

Er sah furchtbar aus: Jin lag unter einem Auto, als seine Retterin bei ihm auftauchte. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall

"Ich kann immer noch nicht glauben, was diese süße Seele durchgemacht hat", schrieb die Kalifornierin am 10. Juni auf Facebook. "Es sieht so aus, als wäre er in seinem ganzen Leben noch nie geschoren worden", fügte sie hinzu.

Hall hatte keine Probleme, den Hund zum Mitkommen zu bewegen. Jin hatte ganz offensichtlich geradezu darauf gewartet, dass ihm jemand hilft.

"Wer weiß, wie lange er in der sengenden Hitze unter Autos gelitten hat - gefangen in all diesem verfilzten Fell, unter Qualen und Schmerzen, ohne die Möglichkeit, um Hilfe zu bitten", schrieb Hall.

Was sie kurz darauf entdeckte, sorgte bei ihr für Entsetzen: Jin hatte einen Mikrochip! Also versuchte Hall ihr Glück unter der hinterlegten Telefonnummer.