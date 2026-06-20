Retter schauen sich umgekippten Korb an: Was sie dann sehen, lässt ihre Herzen zerfließen
Kalifornien (USA) - Sie wussten, dass sie Welpen retten sollten. Doch als Tierschützer in Kalifornien auf einer Obstplantage in den umgekippten Korb sahen, der ihnen gemeldet worden war, zerflossen ihre Herzen. Der Grund: In der Tat kümmerte sich eine kleine Hunde-Mama darin um ihre Welpen. Doch sie hatte gleichzeitig noch vier andere Welpen unter ihre Fittiche genommen, so als wären es ihre eigenen.
Zunächst gab es ein kleines Hin und Her, wo genau die elf Hunde nun hin sollten. Doch letzten Endes landeten sie bei "Pawsitively Saved Rescue". Das Tierheim berichtete erstmals am 9. Juni über den herzerweichenden Fund.
"Trotz unvorstellbarer Umstände tat diese hingebungsvolle Mutter alles, um nicht nur ihre eigenen Welpen, sondern auch einen zweiten Wurf zu beschützen und zu versorgen", schrieben die Tierschützer in einem reichlich bebilderten Facebook-Posting.
Im Tierheim gab man der Heldin auf vier Pfoten den Namen Kelly. Vor Ort zeigten sich alle tief beeindruckt davon, mit welcher Selbstlosigkeit sie sich um die fremden Welpen kümmerte.
Dabei hatten diese einen nicht unbeträchtlichen Altersunterschied.
Facebook-Posting zeigt aktuelle Entwicklung der Fellnasen
Kellys eigene Welpen sind mittlerweile etwa acht Wochen alt, die vier, die nicht von ihr sind, rund einen Monat älter.
"Das kleinste und schwächste Tier des Wurfs, Sam, hat ein Herzgeräusch vierten Grades. Abgesehen davon geht es allen Welpen gut, und der Tierarzt geht davon aus, dass sich das Herzgeräusch mit der Zeit verwachsen wird", erklärte Pawsitively Saved Rescue jetzt in einem Gespräch mit The Dodo.
Unterdessen hat sich das Tierheim vor wenigen Tagen mit einem Update zu einigen der Fellnasen gemeldet.
Demnach sind die Tiere namens May und Sam bereits vermittelt worden. John, Trevor, Nikko, Fredo, Sabino, Miranda, Andrea und Nick warten noch auf ein Zuhause. Doch bis dahin sind sie auch in ihrem Tierheim in guten Händen.
Titelfoto: Facebook/Screenshot/Pawsitively Saved Rescue