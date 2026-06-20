20.06.2026 19:34 Retter schauen sich umgekippten Korb an: Was sie dann sehen, lässt ihre Herzen zerfließen

Als Tierschützer in Newberg in Oregon auf einer Obstplantage in einen umgekippten Korb sahen, der ihnen gemeldet worden war, zerflossen ihre Herzen.

Von Christian Norm

Kalifornien (USA) - Sie wussten, dass sie Welpen retten sollten. Doch als Tierschützer in Kalifornien auf einer Obstplantage in den umgekippten Korb sahen, der ihnen gemeldet worden war, zerflossen ihre Herzen. Der Grund: In der Tat kümmerte sich eine kleine Hunde-Mama darin um ihre Welpen. Doch sie hatte gleichzeitig noch vier andere Welpen unter ihre Fittiche genommen, so als wären es ihre eigenen.

In diesem Korb steckten mehrere süße Welpen. © Facebook/Screenshot/Pawsitively Saved Rescue Zunächst gab es ein kleines Hin und Her, wo genau die elf Hunde nun hin sollten. Doch letzten Endes landeten sie bei "Pawsitively Saved Rescue". Das Tierheim berichtete erstmals am 9. Juni über den herzerweichenden Fund. "Trotz unvorstellbarer Umstände tat diese hingebungsvolle Mutter alles, um nicht nur ihre eigenen Welpen, sondern auch einen zweiten Wurf zu beschützen und zu versorgen", schrieben die Tierschützer in einem reichlich bebilderten Facebook-Posting. Im Tierheim gab man der Heldin auf vier Pfoten den Namen Kelly. Vor Ort zeigten sich alle tief beeindruckt davon, mit welcher Selbstlosigkeit sie sich um die fremden Welpen kümmerte. Hunde Frau verzweifelt an Rettung von Hund: Was sie gleich mehrfach tun muss, bricht ihr das Herz Dabei hatten diese einen nicht unbeträchtlichen Altersunterschied.

Facebook-Posting zeigt aktuelle Entwicklung der Fellnasen

Die Hunde-Mama war schwer beschäftigt. © Facebook/Screenshot/Pawsitively Saved Rescue