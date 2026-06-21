Border Collie nach Schauspieler benannt: Was hat er sich vom Promi abgeschaut?
Betzenstein - Der Verein Tierhilfe Franken e.V. sucht ein neues Zuhause für Border Collie "Alain Delon". Findet der Hund endlich sein Happy End?
"Alain Delon hat seinen Namen nicht umsonst", erklärt der Verein. Wie der 2024 verstorbene französisch-schweizerische Schauspieler kommt der Vierbeiner mit jeder Menge Charme daher.
Alain ist acht Jahre alt und wiegt 27 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 57 Zentimetern. Derzeit lebt er bei einer Pflegefamilie in der Region Franken und zeigt viel Potenzial zum Traumhund.
Er ist intelligent, verspielt und freundlich zu jedermann. Grundsätzlich versteht er sich mit allen Hunden, nur aufdringliche Artgenossen können ihm etwas zu viel werden.
Katzen findet er trotz seiner Veranlagung nicht sonderlich spannend, berichtet seine Pflegefamilie.
Alain läuft ohne Probleme an der Leine und fährt mit seinen Menschen auch gerne im Auto.
Tierhilfe Franken: Hübscher Vierbeiner hat Potenzial zum Traumhund
Er kann bereits eine angemessene Zeit alleine bleiben, bevorzugt es aber, seine Bezugspersonen zu begleiten. Dabei verhält er sich tadellos - ob im Biergarten oder in fremder Umgebung bei den Freunden seiner Halter.
Bestenfalls findet er einen Platz bei Menschen, die gerne spazieren gehen und Alain entsprechend seines Alters weiter fördern. Typisch Border Collie will er eben sowohl körperlich wie geistig ausgelastet werden. Schön wäre es, wenn seine künftigen Besitzer in einem Haus samt Garten wohnen.
Kinder im neuen Zuhause sollten bereits mindestens zehn Jahre alt sein und verantwortungsvoll mit Haustieren umgehen können: Alain braucht seine Ruhephasen.
Möchtest Du den hübschen Kerl kennenlernen? Dann melde Dich zu den Bürozeiten in Betzenstein unter der Telefonnummer 09244/9823166 und vereinbare ein Kennenlernen bei seiner Pflegestelle.
Alles Weitere zum Ablauf einer Vermittlung und der Arbeit des Vereins findest Du auch auf https://tierhilfe-franken.de.
Titelfoto: Tierhilfe Franken e.V. (2)