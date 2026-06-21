Border Collie nach Schauspieler benannt: Was hat er sich vom Promi abgeschaut?

Betzenstein - Der Verein Tierhilfe Franken e.V. sucht ein neues Zuhause für Border Collie "Alain Delon". Findet der Hund endlich sein Happy End?

Der achtjährige Border Collie wurde nach der Filmlegende Alain Delon benannt. © Tierhilfe Franken e.V.

"Alain Delon hat seinen Namen nicht umsonst", erklärt der Verein. Wie der 2024 verstorbene französisch-schweizerische Schauspieler kommt der Vierbeiner mit jeder Menge Charme daher.

Alain ist acht Jahre alt und wiegt 27 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 57 Zentimetern. Derzeit lebt er bei einer Pflegefamilie in der Region Franken und zeigt viel Potenzial zum Traumhund.

Er ist intelligent, verspielt und freundlich zu jedermann. Grundsätzlich versteht er sich mit allen Hunden, nur aufdringliche Artgenossen können ihm etwas zu viel werden.

Katzen findet er trotz seiner Veranlagung nicht sonderlich spannend, berichtet seine Pflegefamilie.

Alain läuft ohne Probleme an der Leine und fährt mit seinen Menschen auch gerne im Auto.