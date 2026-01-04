Einsamer Hund wird von Artgenossen gemieden: Was Besitzer dann tun, lässt Herzen schmelzen

Oregon (USA) - Zu groß, zu schwer, zu anders? Warum genau alle anderen Hunde immer Reißaus nahmen, wenn Alaskan Malamute Duke aus Oregon irgendwo auftauchte, können seine Besitzer nur mutmaßen. Immerhin hatten Kateryna Bates und ihr Partner eine Idee, wie sie ihrem Hund helfen könnten. Seit dem vergangenen Monat lässt ein Instagram-Video mit ihrer Lösung reihenweise Herzen schmelzen.

Kateryna Bates nimmt ihren Alaskan Malamute Duke in den Arm, weil er oft einsam und traurig wirkt. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/duke.the.malamute

In dem Clip sind zunächst mehrere Szenen zu sehen, in denen Duke einsam und traurig wirkt. Einmal trägt ihn sein Frauchen sogar auf dem Arm, scheint ihn trösten zu müssen.

Doch dann gehen Bates und ihr Partner aufs Ganze. Obwohl die anderen Hunde Angst vor Duke zu haben scheinen, versuchen sie, ihn mit einem kleinen Welpen-Mädchen bekannt zu machen.

Zum Glück scheint ausgerechnet dieses Jungtier keinerlei Berührungsängste zu haben. So sieht man die ungleichen Vierbeiner in weiteren Szenen gemeinsam miteinander spielen und herumtollen.

Beim Insta-Publikum kommt dieses Happy End gut an. Mehr als 160.000 Klicks sind inzwischen zusammengekommen.

In einem Interview mit Newsweek hat Bates jetzt noch ein wenig mehr über die Geschichte verraten, wie zum Beispiel den Namen der kleinen Fellnase.