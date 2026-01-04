Einsamer Hund wird von Artgenossen gemieden: Was Besitzer dann tun, lässt Herzen schmelzen
Oregon (USA) - Zu groß, zu schwer, zu anders? Warum genau alle anderen Hunde immer Reißaus nahmen, wenn Alaskan Malamute Duke aus Oregon irgendwo auftauchte, können seine Besitzer nur mutmaßen. Immerhin hatten Kateryna Bates und ihr Partner eine Idee, wie sie ihrem Hund helfen könnten. Seit dem vergangenen Monat lässt ein Instagram-Video mit ihrer Lösung reihenweise Herzen schmelzen.
In dem Clip sind zunächst mehrere Szenen zu sehen, in denen Duke einsam und traurig wirkt. Einmal trägt ihn sein Frauchen sogar auf dem Arm, scheint ihn trösten zu müssen.
Doch dann gehen Bates und ihr Partner aufs Ganze. Obwohl die anderen Hunde Angst vor Duke zu haben scheinen, versuchen sie, ihn mit einem kleinen Welpen-Mädchen bekannt zu machen.
Zum Glück scheint ausgerechnet dieses Jungtier keinerlei Berührungsängste zu haben. So sieht man die ungleichen Vierbeiner in weiteren Szenen gemeinsam miteinander spielen und herumtollen.
Beim Insta-Publikum kommt dieses Happy End gut an. Mehr als 160.000 Klicks sind inzwischen zusammengekommen.
In einem Interview mit Newsweek hat Bates jetzt noch ein wenig mehr über die Geschichte verraten, wie zum Beispiel den Namen der kleinen Fellnase.
Instagram-Video zeigt die rührende Hunde-Geschichte
Diese heiße Odesa und sei von Duke sofort aufgenommen worden, erzählte die zweifache Hundebesitzerin dem US-Magazin.
"Duke ist älter und verhält sich ihr gegenüber oft wie ein liebevoller Vater. Aber gleichzeitig spielt er unheimlich gerne mit ihr. Als Odesa noch ein Welpe war, war Duke extrem vorsichtig und sanft zu ihr", fügte sie hinzu.
Demnach ist der Clip also schon ein wenig älter. Und tatsächlich. Wer auf Instagram nachsieht, stellt fest, dass die kleine Odesa zwar noch nicht ausgewachsen ist, aber in den neuesten Clips schon ein ganzes Stück größer.
Unterdessen scheint Duke keine Lust mehr auf seine Artgenossen zu haben. "Selbst wenn jetzt ein anderer Hund mit ihm spielen will, hat Duke meist kein Interesse mehr. Er hat ja schon Odesa, und sie ist die Einzige, mit der er wirklich spielen möchte", sagte Bates.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/duke.the.malamute