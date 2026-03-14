Retter holen 15 Jahre alten Hund von Straße: Was sie dann herausfinden, bricht ihre Herzen
Venice (USA) - Sie war bei ihrem Fund in einem äußerst schlechten Zustand. Als ihre Retter dann noch herausfanden, woher die Hunde-Seniorin Coral stammt, brach es ihnen endgültig die Herzen.
"Coral wurde in einem absolut herzzerreißenden Zustand auf den Straßen von Miami gefunden", sagte ein Sprecher der "True & Faithful Pet Rescue Mission" (TFPRM) diese Woche gegenüber Newsweek.
In dem Tierheim in Venice in Florida kam schließlich heraus, dass Coral bereits vor 14 Jahren aus einem anderen Tierheim in der Umgebung adoptiert worden war.
Wann und warum sie am Ende auf der Straße gelandet war, konnten die Retter jedoch nicht herausfinden. Es wurde aber schnell klar, dass sie niemand gesucht hatte.
"Ihr kleiner Körper war schwach, ihr Maul stark verfault und blutete, und ihre Haut war voller Geschwüre und infiziert. Sie litt auf eine Weise, die kein Hund jemals ertragen sollte", schilderte der TFPRM-Sprecher den schlimmen Zustand der Fellnase.
Mitte der Woche veröffentlichte das Tierheim ein kurzes Video mit Coral auf Instagram. In der Kommentarspalte erzählten sie ihre Geschichte - und erlebten bald eine Überraschung.
Instagram-Video zeigt arme Hündin Coral in Sicherheit
Der Clip erhielt ein großes Echo. Nach nur zwei Tagen hatte er bereits fast 400.000 Klicks erreicht.
Seitdem drücken Hunderte User in der Kommentarspalte ihr Mitgefühl aus, senden Herzchen in Emoji-Form.
"Ihr Maul wurde behandelt, ihre Haut heilt und sie erholt sich jeden Tag ein bisschen mehr. Trotz allem, was sie durchgemacht hat, ist Coral sanftmütig, liebevoll und unendlich dankbar, in Sicherheit zu sein", sagte der Sprecher gegenüber dem US-Magazin.
Aber räumt das Tierheim der Fellnase auch Chancen ein, trotz ihres hohen Alters noch ein neues Zuhause zu finden?
"Auch wenn die Chancen schlecht stehen, dass sie jemals eines finden wird, sind wir überzeugt, dass mit der Unterstützung von Menschen wie euch, die ihre Geschichte verfolgen und teilen, alles möglich ist", geben sich Corals Retter auf Instagram zweckoptimistisch.
Titelfoto: Instagram/Screenshot/truefaithfulpetrescuemission