Retter holen 15 Jahre alten Hund von Straße: Was sie dann herausfinden, bricht ihre Herzen

Venice (USA) - Sie war bei ihrem Fund in einem äußerst schlechten Zustand. Als ihre Retter dann noch herausfanden, woher die Hunde-Seniorin Coral stammt, brach es ihnen endgültig die Herzen.

Coral ist 15 Jahre alt und wurde kürzlich in Miami aufgegriffen. © Instagram/Screenshot/truefaithfulpetrescuemission

"Coral wurde in einem absolut herzzerreißenden Zustand auf den Straßen von Miami gefunden", sagte ein Sprecher der "True & Faithful Pet Rescue Mission" (TFPRM) diese Woche gegenüber Newsweek.

In dem Tierheim in Venice in Florida kam schließlich heraus, dass Coral bereits vor 14 Jahren aus einem anderen Tierheim in der Umgebung adoptiert worden war.

Wann und warum sie am Ende auf der Straße gelandet war, konnten die Retter jedoch nicht herausfinden. Es wurde aber schnell klar, dass sie niemand gesucht hatte.

"Ihr kleiner Körper war schwach, ihr Maul stark verfault und blutete, und ihre Haut war voller Geschwüre und infiziert. Sie litt auf eine Weise, die kein Hund jemals ertragen sollte", schilderte der TFPRM-Sprecher den schlimmen Zustand der Fellnase.

Mitte der Woche veröffentlichte das Tierheim ein kurzes Video mit Coral auf Instagram. In der Kommentarspalte erzählten sie ihre Geschichte - und erlebten bald eine Überraschung.