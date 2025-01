Er hat noch Hoffnung: Wer schenkt Snoopi einen Altersruhesitz?

Hamburg - Gibt es für Snoopi noch ein Happy End? Der American-Staffordshire-Terrier-Mischling ist seit rund drei Monaten im Tierheim in Hamburg untergebracht. Nun sucht der Senior einen Altersruhesitz.

American-Staffordshire-Terrier-Mischling Snoopi aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem Altersruhesitz. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der zehn Jahre alte Rüde am 22. Oktober des vergangenen Jahres ins Tierheim an der Süderstraße - seine alten Besitzer hatten sich nicht an das Rassegesetz gehalten.

Snoopi gehört aufgrund seiner Rasse zu den sogenannten Listenhunden, die in Hamburg nur unter ganz strengen Auflagen gehalten werden dürfen. Vom Tierheim wird er nun ausschließlich außerhalb der Hansestadt vermittelt.

Dabei schafft es der betagte Vierbeiner mit seiner freundlichen und sanften Art eigentlich sehr schnell, Menschen um die Pfote zu wickeln. Ganz anders also, als es der Ruf seiner Rasse vermuten lassen würde.

Momentan lebt die Fellnase auf einer Pflegestelle mit einer kleineren Hündin zusammen und auch sonst ist er mit weiblichen Artgenossen sehr verträglich. Rüden sind in der Regel auch kein Problem, mitunter gibt es aber auch welche, die Snoopi nicht so leiden kann.