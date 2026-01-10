Er heißt nicht grundlos Wasabi! Chihuahua wurde einfach auf der Straße entsorgt
Kassel - Giftzwerg mit Charakter! Wasabi hat sicher keine leichte Vergangenheit hinter sich. Seine Besitzerin wollte den Chihuahua-Mix, den sie vor sechs Jahren als Welpen auf Ebay gekauft hatte, loswerden. Jetzt sitzt er im Tierheim.
Laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der "Wau-Mau-Insel" in Kassel konnte es der Frau nicht schnell genug gehen. Nur einen Tag nach ihrem Anruf wurden entsprechende Fakten geschaffen.
Der bekannte Lügenbaron von Münchhausen hätte demnach "seine wahre Freude" an den durchaus "unterschiedlichen Geschichten der Dame gehabt, die sie verschiedenen Menschen auftischte". Für Wasabi spielt es allerdings ohnehin keinerlei Rolle, ob Wahrheit oder Lüge - sein Schicksal hätte es nicht verändert.
Der Kleine kam letztlich als Fundhund ins Tierheim. Einer Ordnungsbeamtin, die ihn sichern wollte, habe er in die Hand gebissen und sich auch bei der Ankunft in der Einrichtung "wenig kooperativ" gezeigt. Verübeln könne man ihm das bei all dem, was er habe mitmachen müssen, jedoch nicht.
Wahrscheinlich sei, dass in seinen ersten Lebensjahren "sehr viel falsch gelaufen" sei und es "gewaltig in der Kommunikation" gehapert habe. Die Folge: Da er sich nicht anders als aggressiv zu helfen wusste, wurde er einfach auf der Straße entsorgt.
Der Name Wasabi wurde von den Tierfreunden also nicht ohne passenden Grund gewählt. Trotzdem habe sich der "kleine Giftzwerg" mittlerweile in die Herzen der Mitarbeitenden, die in ihm schlichtweg einen "Hund mit Charakter" sehen, geschlichen. Dieser brauche "viel Zeit, bis er Vertrauen fasst, und verschenkt sein Herz nicht an jedermann."
Chihuahua-Mix Wasabi sucht Familie mit Hundeerfahrung
Für die Vermittlungen bedeutet das: Seine neuen Menschen sollten über Ausdauer, Zeit und Geduld, aber vor allem über Hundeerfahrung verfügen.
Der Fellnase muss definitiv die nötige Zeig gegeben werden, die sie braucht, bis sie Vertrauen fassen kann. Das Umfeld sollte entsprechend eher ruhig sein, Kinder möglichst nicht im Haushalt leben.
Denn fühlt er sich (unabsichtlich) bedrängt, kann er laut Tierheim nach vorne gehen und letztlich auch zupacken. Es gelte: Hunde und ihre Ängste müssen jederzeit unbedingt ernst genommen werden, egal wie klein oder niedlich sie auch aussehen mögen.
Was auf gar keinen Fall untergehen dürfe, seien seine liebenswerten und charmanten Seiten.
So ist Wasabi den Angaben zufolge äußerst menschenbezogen. Habe er sein Herz erstmal verschenkt, "hat man einen Freund fürs Leben gefunden". Auch zeige er sehr deutlich an, wann ihm etwas zu viel sei oder wenn er etwas nicht möchte, was den richtigen Umgang mit ihm natürlich erheblich einfacher macht. Mit Artgenossen beider Geschlechter ist er sehr gut verträglich.
Bei Stress neigt er dazu, sich zu kratzen, Tierarztbesuche "sind noch etwas schwierig". An all dem lässt sich aber arbeiten.
Wer Wasabi eine Chance auf ein besseres Leben geben will, kann sich montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr sowie 16 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 05618615680 oder jederzeit per E-Mail sowie Webformular melden.
Titelfoto: Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel