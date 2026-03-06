Halter bringt jungen Hund ins Tierheim: Gibt es noch Hoffnung für Loisl?

München - Der kastrierte Mischling Loisl kam wegen der Überforderung seiner Vorbesitzer ins Münchner Tierheim .

Mischling Loisl hofft auf Halter, die gerne mit ihm arbeiten. © Tierheim München (2)

Loisl wurde im September 2024 geboren und ist ein sportlicher Jungspund. Er ist sehr verschmust und baut schnell eine enge Bindung zu seinen Menschen auf.

Mit Artgenossen ist er grundsätzlich verträglich, altersbedingt kann er bei einem Kontakt jedoch etwas stürmisch und distanzlos auftreten.

Da er viel Temperament mitbringt, wäre er sicher gut für den Hundesport geeignet. Künftige Halter müssen ihn sowohl körperlich als auch geistig auslasten können.

"In Situationen, in denen er sich bedrängt fühlt, kann es vorkommen, dass Loisl nach vorne geht", berichten seine Pfleger. Deshalb sollten Interessenten bereits Erfahrung im Umgang mit Hunden mitbringen und in der Lage sein, Loisl souverän zu führen.

Das Tierheim hofft auf aktive Menschen, die Freude an der gemeinsamen Bewegung mit einem Hund haben und weiter mit Loisl arbeiten möchten.

Bist Du sein großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000260 im Hundehaus 1.