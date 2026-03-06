Plüsch-Krimi im Polizeirevier: Ermittler nehmen eigenen Kollegen ins Visier
Lucas County (Ohio/USA) - Ein ungewöhnlicher "Kriminalfall" sorgt derzeit im Lucas County Sheriff's Office im US-Bundesstaat Ohio für Aufsehen und Gelächter. In den Räumen der Behörde wurde ein unschuldiges Stofflamm brutal zerfetzt aufgefunden - der Hauptverdächtige ist ausgerechnet ein Kollege aus den eigenen Reihen.
Als Mitarbeitende das zerstörte Spielzeug entdeckten, wartete laut der Behörde auf sie ein "verstörender Tatort": Überall lagen Stoffreste und Füllmaterial verstreut, das Kuscheltier war komplett auseinandergerissen.
Besonders mysteriös: Es gab keinerlei Anzeichen für einen Einbruch oder einen fremden Eindringling.
Damit rückte schnell jemand ins Visier der Ermittler, der sich bereits im Gebäude aufhielt - Polizeihund Moby.
In einem Beitrag auf Facebook erklärte die Dienststelle, eine gründliche Untersuchung des Tatorts habe Hinweise wie das Muster der Stoffreste, die Größe möglicher Bissspuren und sogar eine "Snack-basierte Profilanalyse" ergeben.
All das habe verdächtig gut zu dem vierbeinigen Beamten gepasst.
Der entscheidende Hinweis kam offenbar aus dem Inneren des Spielzeugs
Als mögliches Motiv vermuteten die Ermittler den quietschenden Ton im Inneren des Spielzeugs - offenbar eine Versuchung, der selbst ein ausgebildeter Polizeihund nur schwer widerstehen kann. "Es ist immer das Quietschen", so die Bilanz der Beamten.
Laut Darstellung der Behörde war Moby angeblich etwa 42 Sekunden unbeaufsichtigt - genug Zeit, damit das Stofflamm sein tragisches Ende finden konnte.
Bei der "Befragung" zeigte sich der Verdächtige allerdings wenig kooperativ. Moby habe jede Aussage verweigert, sich auf eine "laufende Quietschspielzeug-Untersuchung" berufen und stattdessen Bauchstreicheleinheiten verlangt.
"Die Ermittlungen dauern an. Der Teppich wurde gesaugt. Das Vertrauen ist erschüttert. Die Mittagsruhe steht bevor", hieß es abschließend von den schockierten Polizisten.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Facebook/Lucas County Sheriff's Office