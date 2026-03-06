Plüsch-Krimi im Polizeirevier: Ermittler nehmen eigenen Kollegen ins Visier

Lucas County (Ohio/USA) - Ein ungewöhnlicher "Kriminalfall" sorgt derzeit im Lucas County Sheriff's Office im US -Bundesstaat Ohio für Aufsehen und Gelächter. In den Räumen der Behörde wurde ein unschuldiges Stofflamm brutal zerfetzt aufgefunden - der Hauptverdächtige ist ausgerechnet ein Kollege aus den eigenen Reihen.

Den Beamten bot sich ein schrecklicher Anblick bei der Untersuchung des Tatorts. © Screenshot/Facebook/Lucas County Sheriff's Office

Als Mitarbeitende das zerstörte Spielzeug entdeckten, wartete laut der Behörde auf sie ein "verstörender Tatort": Überall lagen Stoffreste und Füllmaterial verstreut, das Kuscheltier war komplett auseinandergerissen.

Besonders mysteriös: Es gab keinerlei Anzeichen für einen Einbruch oder einen fremden Eindringling.

Damit rückte schnell jemand ins Visier der Ermittler, der sich bereits im Gebäude aufhielt - Polizeihund Moby.

In einem Beitrag auf Facebook erklärte die Dienststelle, eine gründliche Untersuchung des Tatorts habe Hinweise wie das Muster der Stoffreste, die Größe möglicher Bissspuren und sogar eine "Snack-basierte Profilanalyse" ergeben.

All das habe verdächtig gut zu dem vierbeinigen Beamten gepasst.