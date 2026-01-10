Er heißt nicht grundlos Wasabi! Chihuahua wurde einfach auf der Straße entsorgt

Kassel - Giftzwerg mit Charakter! Wasabi hat sicher keine leichte Vergangenheit hinter sich. Seine Besitzerin wollte den Chihuahua-Mix, den sie vor sechs Jahren als Welpen auf Ebay gekauft hatte, loswerden. Jetzt sitzt er im Tierheim.

Wasabi ist ein "Hund mit Charakter". © Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel

Laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der "Wau-Mau-Insel" in Kassel konnte es der Frau nicht schnell genug gehen. Nur einen Tag nach ihrem Anruf wurden entsprechende Fakten geschaffen.

Der bekannte Lügenbaron von Münchhausen hätte demnach "seine wahre Freude" an den durchaus "unterschiedlichen Geschichten der Dame gehabt, die sie verschiedenen Menschen auftischte". Für Wasabi spielt es allerdings ohnehin keinerlei Rolle, ob Wahrheit oder Lüge - sein Schicksal hätte es nicht verändert.

Der Kleine kam letztlich als Fundhund ins Tierheim. Einer Ordnungsbeamtin, die ihn sichern wollte, habe er in die Hand gebissen und sich auch bei der Ankunft in der Einrichtung "wenig kooperativ" gezeigt. Verübeln könne man ihm das bei all dem, was er habe mitmachen müssen, jedoch nicht.

Wahrscheinlich sei, dass in seinen ersten Lebensjahren "sehr viel falsch gelaufen" sei und es "gewaltig in der Kommunikation" gehapert habe. Die Folge: Da er sich nicht anders als aggressiv zu helfen wusste, wurde er einfach auf der Straße entsorgt.

Der Name Wasabi wurde von den Tierfreunden also nicht ohne passenden Grund gewählt. Trotzdem habe sich der "kleine Giftzwerg" mittlerweile in die Herzen der Mitarbeitenden, die in ihm schlichtweg einen "Hund mit Charakter" sehen, geschlichen. Dieser brauche "viel Zeit, bis er Vertrauen fasst, und verschenkt sein Herz nicht an jedermann."