Er kam schon als Welpe ins Tierheim: Junger Hund braucht ganz besondere Menschen zum Glücklichsein

Koblenz - Der knapp zwei Jahre alte Herdenschutzhund-Mischling Luno kam aus Rumänien ins Tierheim in Koblenz. Da er in seiner Vergangenheit kaum Kontakt zu Menschen hatte, ist der Rüde leider sehr schüchtern.

Luno kam Anfang 2023 als Welpe gemeinsam mit seiner Mutter Sunshi und zwei Brüdern aus Rumänien ins Tierheim in Koblenz. © Tierschutzverein Koblenz und Umgebung e.V.

Wie es auf er Webseite des Tierheims heißt, kam Luno bereits Anfang des vergangenen Jahres als Welpe gemeinsam mit seiner Mama Sunshi und zwei Brüdern nach Koblenz. Dabei seien die drei Kleinen anfangs wirklich sehr scheu gewesen.

Das habe sich mittlerweile aber erkennbar verbessert, und Sunshi sowie Lunos Geschwister konnten bereits in ein neues Zuhause vermittelt werden. Jetzt hofft man, auch für Luno die richtigen Menschen zu finden. Allerdings sollten diese um seine Unsicherheit wissen und damit auch umgehen können.

Außerdem würde man ihn nur an einen Haushalt abgeben, in dem bereits mindestens ein anderer Hund lebt, an dem sich der "kleine Angsthase" orientieren kann.

Alter, Größe oder Geschlecht seiner Artgenossen spielten dabei keine Rolle, da der Rüde gegenüber anderen Hunden ein außergewöhnlich gutes Sozialverhalten zeige.