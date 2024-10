Er lebte acht Monate allein auf der Straße: Kann Larry endlich auf ein neues Leben hoffen?

Nachdem die ersten Versuche, den Pudel-Mischling mit verschiedenen Methoden und zahlreichen Helfern einzufangen, scheiterten, konnte er am vergangenen Montag endlich mithilfe einer Betäubungspistole in Sicherheit gebracht werden.

Nach seiner Rettung ist Larry noch immer scheu und verängstigt. © Screenshot/Facebook/Ozarks Pet Rescue

In einem neuesten Post der Tierrettung posiert Larry scheu in seinem frischen Look. Auch wenn der Pudel-Mischling sich noch daran gewöhne, wieder in der Nähe von Menschen zu sein, näherte er sich seinen Helfern bereits an.

Doch seine Retter sind sich sicher, dass sich seine Angst mit viel Liebe und Geduld bald verflüchtigen wird.

Bis dahin kümmert sich die Ozarks Pet Rescue liebevoll um den Vierbeiner und hat sich bereits auf die Suche nach einem neuen Zuhause für Larry begeben.