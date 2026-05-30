Er trägt seinen ständigen Begleiter überall mit sich: Malinois-Rüde Kong sucht ein Zuhause

Hamburg - Wenn ein Hund sein Spielzeug nicht nur liebt, sondern es praktisch zu seinem Markenzeichen macht, dann bleibt das nicht unbemerkt: Genau so ein Kandidat ist der charmante Rüde Kong, der sein Spielzeug überallhin mitnimmt. Sogar so konsequent, dass es zur Inspiration für seinen Namen wurde.

Malinois-Rüde Kong wartet im Hamburger Franziskus-Tierheim auf ein neues Zuhause. © Franziskus-Tierheim Hamburg

Hundefans wissen: "Kong" ist nämlich nicht nur ein süßer Name für einen Vierbeiner, sondern auch der Name einer US-amerikanischen Marke für Hundespielzeuge. Seit Anfang Mai ist der elfjährige Malinois Kong nun im Hamburger Franziskus Tierheim untergebracht.

Er ist ein ausgesprochen freundlicher und liebenswerter Rüde, der vor allem eines möchte: möglichst viel Zeit mit seinen Haltern verbringen. Ob gemeinsame Aktivitäten draußen oder entspannte Kuschelstunden drinnen, der Senior ist für alles zu begeistern und zeigt dabei gerne seine anhängliche, menschenbezogene Seite.

Auch wenn sein abgeknicktes Ohr und sein Alter davon erzählen, dass er bereits einiges hinter sich hat, steckt in dem Vierbeiner noch erstaunlich viel Energie. Gerade deshalb sucht Kong Menschen, die einen großen Hund sicher führen können und Freude an ausgedehnten Spaziergängen haben.

Nach einer kurzen Eingewöhnung läuft er dabei auch gut an der Leine, heißt es auf der Website des Tierheims.