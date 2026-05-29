Frauchen bietet Golden Retriever Eiswürfel an: Dessen Reaktion begeistert Millionen
Wisconsin (USA) - Jetzt, da sich das Wetter langsam auf Sommer einstellt und uns schwitzen lässt, freut sich wohl jeder über eine kleine Abkühlung. Eine Hundebesitzerin aus den USA wollte ihren Vierbeiner wohl deshalb mit einem eiskalten Leckerli überraschen. Die Reaktion des Golden Retrievers kann man definitiv als außergewöhnlich bezeichnen.
Kelly Reynolds, eine Kunststudentin aus Wisconsin, war wohl schon darauf vorbereitet, was passiert, wenn sie ihrem Hund "Buzz" einen Eiswürfel servieren würde. Daher hatte sie rechtzeitig nach ihrem Smartphone gegriffen und auf "Aufnahme" getippt.
Im Video sieht man, wie sie aus dem Eisfach ihres Kühlschranks ein kleines Eisstück herausholt, während Buzz sie dabei neugierig beobachtet.
Anschließend bekommt der Vierbeiner das gefrorene Wasser wortwörtlich vor die Pfoten geworfen.
Was dann passiert, dürfte die meisten überraschen: Während man wohl erwartet, dass die Fellnase sich aufgeregt auf den Eiswürfel stürzt, ihn wild durch die Gegend kullert oder sofort darauf herumkaut, entschließt sich Buzz lieber zu ... ja, was macht er denn da eigentlich?!
Kellys Video zeigt den Golden Retriever, wie er so etwas wie eine Yoga-Pose einnimmt. Ins Hohlkreuz gehend lässt er sich dabei mit den ausgestreckten Vorderpfoten voran langsam nach vorn auf den Boden gleiten. Schließlich kommt er in einer komplett gestreckten Position im Liegen an, während er seine Hinterläufe ebenfalls weit von sich streckt.
Hund geht mit "Mega-Strecker" viral
Im Hintergrund hört man Frauchen Kelly amüsiert sagen: "Großer Strecker, was Buzz?!" Der Vierbeiner scheint ihren Kommentar aber gar nicht mitzukriegen, viel zu fokussiert ist er in jenem Moment auf den Eiswürfel, um den er mittlerweile herumhüpft.
Auf Instagram wurde der Clip schon beinahe 13 Millionen Mal angesehen. Die Zuschauer haben verschiedene Theorien dazu, was das Verhalten des Hundes bedeuten könnte. Während manche die Reaktion auf den Eiswürfel als simple Streckübung abtun, glauben andere, dass Buzz das gefrorene Etwas "anbeten" würde.
Wiederum andere vermuten, dass der Golden Retriever selbst zu einem Eisblock werden wollte: "Um den Eiswürfel zu genießen … musst du erst selbst zum Eiswürfel werden. Sieh nur, wie ich über den Boden gleite und zu einer Pfütze zerschmelze", kommentiert ein User Buzz' möglichen Gedankengang.
Kelly adoptierte die Fellnase im März 2023 aus einem Tierheim. Seitdem hat er sich schon oft ausgiebig gestreckt, wie man auf der eigenen Instagram-Seite des Hundes nachverfolgen kann.
Was auch immer der Hund damit bezwecken will: Es dürfte seinem Frauchen und auch vielen anderen Menschen stets ein Lächeln ins Gesicht zaubern!
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/goldenhrbuzz