Frauchen bietet Golden Retriever Eiswürfel an: Dessen Reaktion begeistert Millionen

Wisconsin (USA) - Jetzt, da sich das Wetter langsam auf Sommer einstellt und uns schwitzen lässt, freut sich wohl jeder über eine kleine Abkühlung. Eine Hundebesitzerin aus den USA wollte ihren Vierbeiner wohl deshalb mit einem eiskalten Leckerli überraschen. Die Reaktion des Golden Retrievers kann man definitiv als außergewöhnlich bezeichnen.

Golden Retriever "Buzz" bekam von seinem Frauchen einen Eiswürfel serviert. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/goldenhrbuzz

Kelly Reynolds, eine Kunststudentin aus Wisconsin, war wohl schon darauf vorbereitet, was passiert, wenn sie ihrem Hund "Buzz" einen Eiswürfel servieren würde. Daher hatte sie rechtzeitig nach ihrem Smartphone gegriffen und auf "Aufnahme" getippt.

Im Video sieht man, wie sie aus dem Eisfach ihres Kühlschranks ein kleines Eisstück herausholt, während Buzz sie dabei neugierig beobachtet.

Anschließend bekommt der Vierbeiner das gefrorene Wasser wortwörtlich vor die Pfoten geworfen.

Was dann passiert, dürfte die meisten überraschen: Während man wohl erwartet, dass die Fellnase sich aufgeregt auf den Eiswürfel stürzt, ihn wild durch die Gegend kullert oder sofort darauf herumkaut, entschließt sich Buzz lieber zu ... ja, was macht er denn da eigentlich?!

Kellys Video zeigt den Golden Retriever, wie er so etwas wie eine Yoga-Pose einnimmt. Ins Hohlkreuz gehend lässt er sich dabei mit den ausgestreckten Vorderpfoten voran langsam nach vorn auf den Boden gleiten. Schließlich kommt er in einer komplett gestreckten Position im Liegen an, während er seine Hinterläufe ebenfalls weit von sich streckt.