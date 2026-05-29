29.05.2026 16:55 Hund ist verschwunden: Was Besitzerin dann für ein Video erhält, verschlägt ihr die Sprache

Seit Mitte Mai ist sie verschwunden. Seitdem sucht Opals Frauchen, Hannah Cummins, verzweifelt nach ihr. Jetzt ist sie nach Sichtung eines Videos fassungslos.

Von Christian Norm

Denver (Colorado, USA) - Seit Mitte Mai ist sie verschwunden. Seitdem sucht Opals Frauchen, Hannah Cummins, verzweifelt nach ihr. Die Chihuahua-Windhund-Mischlingshündin wurde am 16. Mai gegen 18 Uhr zuletzt im Garten ihrer Besitzerin in Denver, Colorado, gesehen. Seitdem gibt es nur lose Indizien dafür, was mit ihr passiert sein könnte. Nach zahlreichen Postings im Netz und Plakaten in der Nachbarschaft hat Cummins kürzlich ein Video erhalten, das ihr die Sprache verschlagen hat.

Hannah Cummins lebt seit sechs Jahren mit Opal zusammen. Wo sie jetzt ist, ist der Frau ein Rätsel. © Bildmontage: Facebook/Screenshots/Hannah Cummins Gegenüber CBS schilderte die US-Amerikanerin kürzlich den perfiden Clip. "Das Video hat mich wirklich am meisten aufgewühlt", sagte sie. Der Grund: "Es wirkt so, als hätten sie irgendwie ein KI-Video erstellt. Aber man erkennt sofort, dass es von einer KI stammt", fügte sie erklärend hinzu. Ganz offenbar hat sich eine oder mehrere Personen den "Spaß" gemacht, die Bilder, die von Opal im Netz zu sehen sind, für ein Fake-Video zu missbrauchen. Hunde Frauchen bietet Golden Retriever Eiswürfel an: Dessen Reaktion begeistert Millionen Auf ihren Anzeigen gibt Cummins ihre Handynummer an. So war es ein Kinderspiel, ihr das künstlich erzeugte Material zu senden. Unterdessen wächst bei der Inhaberin einer Kindertagesstätte die Angst um Opal - auch, weil ihre Kinder die Hündin schmerzlich vermissen.

Auf Facebook hat Hannah Cummins am Donnerstag mit einer neuen Suchanzeige nachgelegt