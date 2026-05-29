Nach tödlicher Attacke auf einsamen Wildschwein-Frischling "Hinrich": Frau zeigt sich selbst an

Neustadt am Rübenberge - Mitte Mai wurde der Wildschwein-Frischling "Hinrich" , der sich zuvor monatelang allein durchgekämpft hatte, in Neustadt am Rübenberge tot aufgefunden. Nun hat sich eine Frau selbst angezeigt.

Frischling "Hinrich" verzückte viele Spaziergänger und fand ein brutales Ende. © privat

Das Schicksal von "Hinrich" hat viele Menschen in Neustadt am Rübenberge bewegt. Das Jungtier war von seiner Mutter verlassen worden und überlebte wider Erwarten ganz ohne Rotte im Wald.

"Hinrich hatte durch das fehlende Sozialgefüge seiner Familie kaum Scheu vor Menschen entwickelt. Man konnte sich ihm oft bis auf wenige Meter nähern", erzählte Hundetrainerin Lena Pickert im Gespräch mit TAG24.

Am 12. Mai wurde "Hinrich" diese Zutraulichkeit wohl zum Verhängnis - ein Hund tötete den Frischling durch einen Biss ins Genick.

Der Tod des tapferen Tieres sorgte für einen Aufschrei in den sozialen Medien. Die Halterin habe sich laut Pickert in der Folge selbst angezeigt und meldete sich anschließend auch bei der Hundetrainerin, die den Fall publik gemacht hatte.

"Sie war sehr aufgelöst und hat immer wieder betont, wie leid es ihr tut und wie geschockt sie vom Verhalten des Hundes selbst war und dass sie damit überhaupt nicht gerechnet hat", so die 33-Jährige.

Die Halterin habe zugegeben, dass der Hund einen relativ ausgeprägten Jagdtrieb besitze, und sie auch wisse, dass es durchaus problematisch mit dem Hund sei.