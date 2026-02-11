Traurige Hündin vermisst ihr Zuhause: Findet Sofia noch einmal ihr Glück?

Frankfurt am Main - Für die sieben Jahre alten Hündin Sofia - ein Shiba-Inu-Mix - sucht das Tierheim in Frankfurt am Main ein neues Zuhause.

Sofia vermisst ihr Zuhause. Ihr Frauchen konnte sich leider aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um sie kümmern. © Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Leider hatte ihre vorherige Halterin Sofia schweren Herzens abgeben müssen, da sie sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um die nette Hündin kümmern konnte.

Dass sie ihre gewohnte, lieb gewonnene Umgebung verlassen musste, merke man Sofia natürlich an, berichten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf der Webseite des Tierheims.

Aber auch wenn sie mit der neuen Situation erst einmal zurechtkommen müsse, sei sie zu allen Menschen sehr freundlich, anfangs allerdings auch etwas schüchtern.

Deshalb sollte man ihr im neuen Zuhause die nötige Zeit geben, damit sich Sofia in aller Ruhe eingewöhnen und Vertrauen fassen kann. Wenn dies geschehen sei und sie merke, dass man es gut mit ihr meint, dann schmuse sie überaus gerne.



Zu beachten sei darüber hinaus, dass Sofia keine lauten Geräusche oder hektischen Bewegungen mag und auch nicht bedrängt werden möchte. Ein eher ruhiges Umfeld wäre also wünschenswert.