Traurige Hündin vermisst ihr Zuhause: Findet Sofia noch einmal ihr Glück?
Frankfurt am Main - Für die sieben Jahre alten Hündin Sofia - ein Shiba-Inu-Mix - sucht das Tierheim in Frankfurt am Main ein neues Zuhause.
Leider hatte ihre vorherige Halterin Sofia schweren Herzens abgeben müssen, da sie sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um die nette Hündin kümmern konnte.
Dass sie ihre gewohnte, lieb gewonnene Umgebung verlassen musste, merke man Sofia natürlich an, berichten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf der Webseite des Tierheims.
Aber auch wenn sie mit der neuen Situation erst einmal zurechtkommen müsse, sei sie zu allen Menschen sehr freundlich, anfangs allerdings auch etwas schüchtern.
Deshalb sollte man ihr im neuen Zuhause die nötige Zeit geben, damit sich Sofia in aller Ruhe eingewöhnen und Vertrauen fassen kann. Wenn dies geschehen sei und sie merke, dass man es gut mit ihr meint, dann schmuse sie überaus gerne.
Zu beachten sei darüber hinaus, dass Sofia keine lauten Geräusche oder hektischen Bewegungen mag und auch nicht bedrängt werden möchte. Ein eher ruhiges Umfeld wäre also wünschenswert.
Dennoch würde die Hündin an Familien abgegeben werden, wenn die Kinder mindestens 14 Jahre alt sind. Auch Hundeanfänger kämen infrage. In diesem Fall bieten die Frankfurter Tierpfleger gerne ihre Unterstützung an.
An der Leine laufe sie sehr gut, sei stubenrein, fahre ohne Probleme im Auto mit und könne laut Vorbesitzerin auch bis zu zwei Stunden alleine zu Hause bleiben.
Mit anderen Hunden verstehe sie sich gut, Katzen sollten allerdings nicht mit ihr gemeinsam in einem Haushalt leben.
Zu guter Letzt heißt es auf der Webseite des Tierheims, dass die Hündin zwar gerne kuschele, aber auch körperlich - etwa mit ausgedehnten Spaziergängen - ausgelastet werden und geistig gefordert werden möchte.
Ihr wollt Sofia kennenlernen? Dann könnt Ihr mit dem Frankfurter Tierheim gerne per E-Mail Kontakt aufnehmen.
Titelfoto: Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.