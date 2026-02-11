Happy End für Bella! Entlaufende Hündin taucht in den Armen eines gesuchten Straftäters auf

Hamburg/Winsen (Luhe) - Was für ein Abenteuer für die kleine Bella! Nach vier wilden Tagen konnte die Bundespolizei Hamburg den überglücklichen Besitzer ausfindig machen.

Die zutrauliche Hündin wurde am Dienstag wieder ihrem Besitzer übergeben. © Bildmontage: Katharina Kausche/dpa/Bundespolizeiinspektion Hamburg

Am Sonntagmorgen hat die Bundespolizei den Chihuahua sichergestellt. Die Beamten haben an der S-Bahn-Station Reeperbahn einen gesuchten Straftäter erkannt, gegen den ein Haftbefehl vorlag.

Als die Einsatzkräfte zugriffen, trug der 58-Jährige die kleine Bella auf seinem Arm!

Die Liste der Straftaten des Mannes ist lang: Inverkehrbringen von Falschgeld in Tateinheit mit Betrug, versuchter gewerbsmäßiger Betrug, Diebstahl mit Waffen, Nötigung in Tateinheit mit Bedrohung sowie gewerbsmäßiger Diebstahl.

Da der Beschuldigte weder Angaben zum Hund noch zu den Eigentumsverhältnissen machen konnte, wurde die fünfjährige Hündin sichergestellt und an das Tierheim an der Süderstraße übergeben.

Dank der Recherchen der Bundespolizeiinspektion Hamburg konnte der Besitzer schließlich ausfindig gemacht werden.

Die Hündin sei laut Mitteilung der Bundespolizei am Freitag vom Wohnort in Winsen (Luhe) durch eine offen stehende Haustür ausgebüxt. Der Halter meldete sie bei der Polizei als vermisst.