Er wickelt alle um die Pfote: Kleiner Hund verdreht Tierrettern gehörig den Kopf

Bergheim - Das Tierheim Bergheim bei Köln hat kürzlich einen putzigen Neuankömmling bei sich begrüßt, der seine Pfleger im Nullkommanichts um den Finger gewickelt hat. Nun ist der niedliche Hund auf der Suche nach einem neuen Zuhause.

Django musste sein Zuhause verlassen, weil sein Frauchen aus beruflichen Gründen keine Zeit mehr für ihn hatte. © Bildmontage: Instagram/tierheim_bergheim

Bei Instagram hatte das Bergheimer Tierheim den zutraulichen Mischling namens Django an diesem Wochenende seinen mehr als 40.000 Fans vorgestellt und dazu einen Clip hochgeladen, auf dem die Instagram-User den drolligen Hund aus sämtlichen Perspektiven betrachten konnten.

Der freundliche Vierbeiner hatte es sich dabei unter anderem rücklings auf dem Schoß einer der Mitarbeiterinnen bequem gemacht und sich genüsslich das runde Bäuchlein kraulen lassen. In einer weiteren Sequenz wedelte Django hingegen glücklich mit seinem Schwänzchen und zeigte deutlich, dass in ihm ein durch und durch freundliches Wesen steckt.

"Es gibt Tiere, die wickeln einen beim ersten Kontakt um ihre behaarten Pfoten. Django ist so einer", schwärmte das Tierheim in der Bildunterschrift des Beitrags und berichtete, dass ihr fünf Jahre junger Schützling kürzlich in der Einrichtung gelandet war, nachdem sein Frauchen wegen ihres Vollzeitjobs keine Zeit mehr für den Hund hatte.

Der Umzug ins Tierheim schien Django den Aufnahmen zufolge zum Glück nicht allzu sehr zugesetzt zu haben, dennoch suchen die Mitarbeiter nun schnellstmöglich ein neues Zuhause für den freundlichen Vierbeiner.