Er wickelt alle um die Pfote: Kleiner Hund verdreht Tierrettern gehörig den Kopf
Bergheim - Das Tierheim Bergheim bei Köln hat kürzlich einen putzigen Neuankömmling bei sich begrüßt, der seine Pfleger im Nullkommanichts um den Finger gewickelt hat. Nun ist der niedliche Hund auf der Suche nach einem neuen Zuhause.
Bei Instagram hatte das Bergheimer Tierheim den zutraulichen Mischling namens Django an diesem Wochenende seinen mehr als 40.000 Fans vorgestellt und dazu einen Clip hochgeladen, auf dem die Instagram-User den drolligen Hund aus sämtlichen Perspektiven betrachten konnten.
Der freundliche Vierbeiner hatte es sich dabei unter anderem rücklings auf dem Schoß einer der Mitarbeiterinnen bequem gemacht und sich genüsslich das runde Bäuchlein kraulen lassen. In einer weiteren Sequenz wedelte Django hingegen glücklich mit seinem Schwänzchen und zeigte deutlich, dass in ihm ein durch und durch freundliches Wesen steckt.
"Es gibt Tiere, die wickeln einen beim ersten Kontakt um ihre behaarten Pfoten. Django ist so einer", schwärmte das Tierheim in der Bildunterschrift des Beitrags und berichtete, dass ihr fünf Jahre junger Schützling kürzlich in der Einrichtung gelandet war, nachdem sein Frauchen wegen ihres Vollzeitjobs keine Zeit mehr für den Hund hatte.
Der Umzug ins Tierheim schien Django den Aufnahmen zufolge zum Glück nicht allzu sehr zugesetzt zu haben, dennoch suchen die Mitarbeiter nun schnellstmöglich ein neues Zuhause für den freundlichen Vierbeiner.
Hund Django kann nicht genug von den Streicheleinheiten seiner Pfleger bekommen
Bevor Django der Einrichtung den Rücken kehren kann, muss sich jedoch noch ein wenig gedulden, denn der Mischling muss vor seiner Vermittlung noch gründlich durchgecheckt werden.
"Aber dann suchen wir ratzfatz ein ganz tolles Zuhause für ihn", versprachen seine Pfleger dem niedlichen Vierbeiner, während auch die Instagram-Fans hofften, dass Django das Tierheim rasch wieder verlassen kann.
"Du süße Zuckerschnute wirst ganz bestimmt ein wunderbares Zuhause finden, alle Pfoten sind gedrückt", lautete nur einer von vielen begeisterten Kommentaren.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/tierheim_bergheim