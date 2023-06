Hund will ins Pub! Urkomischer Vierbeiner bringt Tausende zum Lachen

Exeter (England) - Das Verhalten dieses urkomischen Hundes amüsiert Tausende von Internetnutzern auf der ganzen Welt! Denn das Tier wollte unbedingt in eine Kneipe. Weil seine Besitzerin dort aber offensichtlich nicht rein wollte, zerrte das Haustier erst an der Leine und weigerte sich schließlich, sich überhaupt noch zu rühren.

In England wollte ein Airedale Terrier unbedingt in eine Sportkneipe. Seine Besitzerin hatte Mühe, ihn davon abzuhalten. (Symbolbild) © 123rf.com/grigory_bruev

In dem Video, das im Pub "The Stand Off" in der englischen Stadt Exeter aufgenommen wurde, sehen wir einen Airedale Terrier, der offensichtlich eine Vorliebe für Bars hat.

Der Vierbeiner namens "Grenson" blickt ins Innere der Räumlichkeiten und möchte diese offensichtlich betreten. Doch Kate Thorney, sein Frauchen, ist anderer Meinung und versucht, ihren Spaziergang fortzusetzen.

Das scheint dem siebenjährigen Hündchen nun gar nicht zu gefallen. Man sieht, wie die 41-Jährige an dem großen Hund zerrt und verzweifelt versucht, ihn zum Weitergehen zu bewegen. Doch die Fellnase will nicht nachgeben und gibt weiterhin alles, um in die Schankstube einzudringen - sehr zur Belustigung der kichernden Zuschauer.

Als Nächstes lässt sich Grenson entschlossen in den Türrahmen fallen. Die Anwältin probiert es jetzt mit Streicheleinheiten und krault ihm sanft den Kopf. Sie zerrt an seiner Leine und schleift ihn über den Fußweg. Nichts! Der Hund bleibt stur, wirft sich mehrere Male dramatisch zu Boden.

Schließlich packt Kate Thorney ihren Liebling und trägt ihn halb weg. Das zwingt den putzigen Hund, auf seinen Hinterbeinen und auf Zehenspitzen von der Sportkneipe wegzugehen.

Gegenüber Mirror sagte Thorney, dass sie Grenson schon bei vielen Gelegenheiten genau auf den gleichen Spaziergang mitgenommen hat und davon ausgeht, dass er höchstwahrscheinlich von "vielen guten Gerüchen" angelockt wurde.