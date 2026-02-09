"Schmusebacke" Elsy sehnt sich nach Happy End: Hündin hat eine kuriose Angst

Kassel - Bald werden es drei lange Jahre sein, die Elsy im Tierheim in Kassel auf ihr ersehntes Happy End wartet. Die Hoffnung auf das große Glück für die liebenswerte und bescheidene Hündin aufzugeben, kommt aber nicht infrage.

Hündin Elsy sehnt sich nach einem Happy End. © Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel

Die circa zehn Jahre alte Mischlingsdame kam am 18. Februar 2023 bei den Tierfreunden der "Wau-Mau-Insel" unter, stammt ursprünglich aus dem rumänischen Partnertierheim in Brasov. Dort kam sie zuvor aus dem städtischen Tierheim Stupin an.

Laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeigt Elsy sich bei fremden Menschen zunächst etwas zurückhaltend und unsicher. Das lege sich jedoch, wenn sie die Person einmal kennengelernt habe.

Aus der ängstlichen Lady wird demnach dann eine echte "Schmusebacke", die Kuscheleinheiten liebt.

Mit ihren Artgenossen verträgt sich Elsy je nach Sympathie. Sie mag Rüden lieber als Hündinnen, hätte laut dem Tierheim jedoch sicherlich keine Probleme, ein Leben als Einzelprinzessin zu führen.

Zu den wichtigen Dingen, die ihre zukünftige Familie im Blick haben sollte, gehören gesundheitliche Problemchen.