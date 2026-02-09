"Schmusebacke" Elsy sehnt sich nach Happy End: Hündin hat eine kuriose Angst
Kassel - Bald werden es drei lange Jahre sein, die Elsy im Tierheim in Kassel auf ihr ersehntes Happy End wartet. Die Hoffnung auf das große Glück für die liebenswerte und bescheidene Hündin aufzugeben, kommt aber nicht infrage.
Die circa zehn Jahre alte Mischlingsdame kam am 18. Februar 2023 bei den Tierfreunden der "Wau-Mau-Insel" unter, stammt ursprünglich aus dem rumänischen Partnertierheim in Brasov. Dort kam sie zuvor aus dem städtischen Tierheim Stupin an.
Laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeigt Elsy sich bei fremden Menschen zunächst etwas zurückhaltend und unsicher. Das lege sich jedoch, wenn sie die Person einmal kennengelernt habe.
Aus der ängstlichen Lady wird demnach dann eine echte "Schmusebacke", die Kuscheleinheiten liebt.
Mit ihren Artgenossen verträgt sich Elsy je nach Sympathie. Sie mag Rüden lieber als Hündinnen, hätte laut dem Tierheim jedoch sicherlich keine Probleme, ein Leben als Einzelprinzessin zu führen.
Zu den wichtigen Dingen, die ihre zukünftige Familie im Blick haben sollte, gehören gesundheitliche Problemchen.
Elsy sucht ein Für-immer-Zuhause mit Garten
So leidet Elsy altersbedingt unter Arthrosen und Spondylosen [degenerativen Verschleißerscheinungen der Wirbelsäule, Anm. d. Red.], bekommt natürlich Medikamente gegen die Schmerzen. Aufgrund einer Niereninsuffizienz benötigt sie ein Spezialfutter.
Eine Besonderheit, die sich keiner so recht erklären kann: Die Hundedame hat Angst vor Fliesenböden.
Im Tierheim hält sie sich außerdem deutlich lieber im Außen- als im Innenbereich auf, mag es nicht so gerne, eingesperrt zu sein. Deshalb wäre es ideal, wenn Elsy einen eingezäunten und hundesicheren Garten zur Verfügung hat und so frei entscheiden kann, ob sie drinnen oder draußen sein möchte.
Aufgrund ihres Charakters geht das Tierheim davon aus, dass Elsy sich am wohlsten in einem ruhigen Haushalt ohne Kinder fühlen würde - und das bei Menschen, die über viel Geduld, Zeit und Einfühlungsvermögen verfügen.
Wer der hübschen Elsy einen schönen Lebensabend schenken möchte, kann sich montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr sowie 16 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 05618615680 oder per E-Mail und über das Webformular melden.
Titelfoto: Montage: Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel (2)